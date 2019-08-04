Ветеран "Альфы" назвал провокацией призывы к насилию над детьми силовиков

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Призывы к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в поддержании правопорядка в Москве во время протестных несанкционированных мероприятий, носят провокационный характер и должны безусловно пресекаться государством, заявил ветеран подразделения антитеррора "Альфа" Андрей Лобанов.

Ранее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в Москве был задержан житель Подмосковья Владислав Синица, по версии следствия, опубликовавший под ником Макс Стеклов в Twitter сообщение, призывающее к насилию в отношении детей правоохранителей. Ему уже предъявлено обвинение по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершённое публично).

"Прежде всего, надо исходить из того, что призывы к насилию в отношении детей, кем бы родители у них ни были, недопустимы, и любое государство должно такие призывы пресекать", - сказал Лобанов РИА Новости.