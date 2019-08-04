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РИА Новости

Ветеран "Альфы" назвал провокацией призывы к насилию над детьми силовиков

Вчера, 20:05
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Призывы к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в поддержании правопорядка в Москве во время протестных несанкционированных мероприятий, носят провокационный характер и должны безусловно пресекаться государством, заявил ветеран подразделения антитеррора "Альфа" Андрей Лобанов.
Ранее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в Москве был задержан житель Подмосковья Владислав Синица, по версии следствия, опубликовавший под ником Макс Стеклов в Twitter сообщение, призывающее к насилию в отношении детей правоохранителей. Ему уже предъявлено обвинение по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершённое публично).
© Аккаунт Макса Стеклова в TwitterСкриншот твита Макса Стеклова
Скриншот твита Макса Стеклова
© Аккаунт Макса Стеклова в Twitter
Скриншот твита Макса Стеклова
"Прежде всего, надо исходить из того, что призывы к насилию в отношении детей, кем бы родители у них ни были, недопустимы, и любое государство должно такие призывы пресекать", - сказал Лобанов РИА Новости.
Подобные призывы должны наказываться в соответствии с уголовным кодексом, добавил собеседник агентства. "Таким людям у нас в стране найдется работа на свежем воздухе. Есть, куда их бурную энергию направлять - но под конвоем", - добавил Лобанов.
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