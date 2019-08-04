В полиции назвали причину смертельного ДТП во Владимирской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг – РИА Новости. ДТП с одним погибшим и шестью пострадавшими во Владимирской области произошло из-за того, что водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом, сообщило УМВД по региону.

Ранее ГУ МЧС по Владимирской области сообщило, что в воскресенье днем у населённого пункта Николо-Ушна произошло столкновение легкового автомобиля с рейсовым автобусом. В результате водитель автомобиля скончался, еще шесть человек, включая двоих детей, получили травмы. Автобус и автомобиль загорелись, пожарные их потушили.

УМВД по региону сообщило подробности произошедшего.

"По предварительной информации, водитель автомобиля "Киа Рио", житель города Владимира 1956 года рождения, при совершении поворота выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту "Владимир-Муром", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте.

Отмечается, что изначально в медицинское учреждение были госпитализированы трое пассажиров автобуса, затем к медикам обратились еще трое.

"Впоследствии пятеро пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних 2001 и 2007 годов рождения, были направлены на амбулаторное лечение, одна пассажирка остается в медицинском учреждении", - информирует ведомство.