Стрелку из Эль-Пасо может грозить смертная казнь

По его словам, дело о стрельбе в Эль-Пасо будет расследоваться как дело о внутреннем терроризме.

В субботу стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса. Погибли 20 человек, число раненых составляет 26 человек. Многие из них в тяжёлом состоянии. По словам губернатора штата Техас Грега Эбботта, операция по задержанию стрелка длилась 21 минуту.