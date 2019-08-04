Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-04T19:49Z
https://ria.ru/20190804/1557158282.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155714/83/1557148346_0:226:720:631_1036x0_80_0_0_08f8abc5bfe10744c2b316a373165b28.jpg
РИА Новости

Стрелку из Эль-Пасо может грозить смертная казнь

Вчера, 19:49
817
© РИА НовостиФото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса
Фото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса
© РИА Новости
Фото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Американцу Патрику Крузиосу, который устроил стрельбу в Эль-Пасо, может грозить смертная казнь, сообщает телеканал Fox News в воскресенье со ссылкой на прокурора западного округа штата Техас Джона Баша.
По его словам, дело о стрельбе в Эль-Пасо будет расследоваться как дело о внутреннем терроризме.
В субботу стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса. Погибли 20 человек, число раненых составляет 26 человек. Многие из них в тяжёлом состоянии. По словам губернатора штата Техас Грега Эбботта, операция по задержанию стрелка длилась 21 минуту.
"Дело будет рассматриваться как дело о внутреннем терроризме, изучаем вопрос вынесения смертного приговора", - приводит телеканал слова Баша.
Президент России Владимир Путин в рабочем кабинете в Кремле
Вчера, 17:32
Путин выразил соболезнования Трампу в связи с трагедиями в Техасе и Огайо
2050133
Обсудить 0
СШАВ мире
Рекомендуем
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
Сестру стрелка в Дейтоне нашли среди убитых
РИА
Новости
Музыкант Вилли Токарев
Умер певец Вилли Токарев
Певец Вилли Токарев
Стала известна причина смерти Вилли Токарева
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
Полиция установила личность стрелка в Огайо
Лента
новостей
Легкая атлетика
Врачи предупредили об опасности кроссовок
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Свобода победила протест. Что произошло в Москве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
На Украине десантника ударили ножом из-за спора о Дне ВДВ
Американская актриса Эшли Бенсон и модель Кара Делевинь
Модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей подругой
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
Губернатор объяснил, почему в Дейтоне удалось избежать большего числа жертв
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В полиции назвали причину смертельного ДТП во Владимирской области
Здание Министерства иностранных дел России
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Полиция
Девочку, которую искали под Волгоградом четыре дня, нашли живой
Место преступления в США
В результате стрельбы в Чикаго пострадали семь человек
Депутат Верховной рады Украины от фракции Свобода Ирина Фарион
Фарион злорадно прокомментировала сибирские пожары
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Территорию Тулуна, пострадавшую от паводка, исключат из зоны заселения
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
01:04Друзья Вилли Токарева в США рассказали, каким они запомнили музыканта
00:56СК начал проверку после гибели зацепера на крыше поезда Петербург – Москва
00:52Стрелок из Огайо приобрел винтовку в интернете
00:33Эксперты: 20% работников образования в РФ получают менее 15 тысяч рублей
00:32Исследование: лишь 12% россиян получают зарплату больше 75 тысяч рублей
00:24"Аэрофлот" 5 и 6 августа отменит рейсы в Лондон из-за забастовки в Хитроу
00:21"Сапсан" сообщением Петербург – Москва задержали из-за гибели зацепера
00:13Трамп провел переговоры с главами минюста и ФБР из-за стрельбы на выходных
00:04Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз
23:55В Каире начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
23:39Во Вьетнаме во время наводнения погибли пять человек, 14 пропали без вести
23:35При стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев
23:32В Боснии напомнили о роли Запада в изгнании сербов из Хорватии
23:08В Афганистане произошло землетрясение
23:06Глава СПЦ призвал Католическую церковь осудить преступления над сербами
23:06Как в России отреагировали на заявление Помпео о "возврате" Крыма
23:06МИД предупредил россиян о приближении шторма к Японии и Южной Корее
23:00Резервный борт вылетел в Минводы, где экстренно сел самолет
22:58Задержанный в Иране танкер с контрабандным топливом принадлежал Ираку
Лента новостейМолния