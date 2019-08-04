Стрелку из Эль-Пасо может грозить смертная казнь

ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Американцу Патрику Крузиосу, который устроил стрельбу в Эль-Пасо, может грозить смертная казнь, сообщает телеканал Fox News в воскресенье со ссылкой на прокурора западного округа штата Техас Джона Баша.
По его словам, дело о стрельбе в Эль-Пасо будет расследоваться как дело о внутреннем терроризме.
В субботу стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса. Погибли 20 человек, число раненых составляет 26 человек. Многие из них в тяжёлом состоянии. По словам губернатора штата Техас Грега Эбботта, операция по задержанию стрелка длилась 21 минуту.
"Дело будет рассматриваться как дело о внутреннем терроризме, изучаем вопрос вынесения смертного приговора", - приводит телеканал слова Баша.