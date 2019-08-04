В работе Facebook и Instagram произошел сбой

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пользователи Facebook и Instagram из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Отмечается, что сбой в работе обеих соцсетей произошел около 16.30 мск воскресенья. О проблемах сообщают пользователи из России, Японии, Великобритании, Франции, Германии, Польши, Италии, Бразилии, США и других стран.