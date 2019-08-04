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РИА Новости

В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Вчера, 19:50
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваFacebook
Facebook
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пользователи Facebook и Instagram из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Отмечается, что сбой в работе обеих соцсетей произошел около 16.30 мск воскресенья. О проблемах сообщают пользователи из России, Японии, Великобритании, Франции, Германии, Польши, Италии, Бразилии, США и других стран.
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Больше всего жалоб поступило на сбой в загрузке ленты Instagram (63%) и проблемы с загрузкой графических изображений в Facebook (46%). Кроме того, пользователи испытывают проблемы с входом в свой аккаунт и сбоями при размещении постов в соцсетях.
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