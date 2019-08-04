Санкции США доказывают сфабрикованность "дела Скрипалей", заявила Захарова

ИРКУТСК, 4 авг - РИА Новости. Новые санкции США против России в рамках "дела Скрипалей" являются мощнейшим доказательством того, что та часть истории по этому делу, которую презентовал официальный Лондон, выдумана и является провокативной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее США объявили о введении второго раунда санкций под предлогом применения Россией химического оружия в Солсбери, РФ это отрицает. Новые санкции вступят в силу 19 августа. Ранее Захарова заявляла, что США используют инсценировку с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии для обострения отношений с Россией.

"Это, мне кажется, еще одно мощнейшее доказательство того, что вся история про Скрипалей выдумана, что она является провокативной. По крайней мере, выдумана та ее часть, которая презентована Британией, Лондоном, правительством Терезы Мэй в качестве официальной версии. Вот это полностью себя дискредитировавшая история, и то, что приняты были санкции, сейчас, спустя столько времени, когда на столе нет не только доказательств, но уже и у стола нет Терезы Мэй, а санкции все равно идут", - сказала Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

По ее словам, "эта тема была раскручена специально для того, чтобы создать целый ряд поводов".

Второй пакет санкций США против России в рамках "дела Скрипалей" включает ограничения на госдолг и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ, МВФ не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники в рамках списка министерства торговли США.