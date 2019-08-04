В ЛНР сообщили об обстреле северо-запада республики со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 4 авг — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по населенному пункту Золотое-5 на северо-западе самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил РИА Новости начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Он отметил, что боевики 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ начали обстрел в 16:50 (время совпадает с московским). В результате обстрела никто не пострадал.
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Ранее в ЛНР зафиксировали прибытие военной техники украинских силовиков в подконтрольную ВСУ часть населенного пункта Золотое в Донбассе. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля, однако силовики не соблюдают его.
Так, в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что 3 августа силовики три раза за сутки обстреляли территорию республики.
Украинские военные использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По данным ведомства, обстрелы велись в направлении населенных пунктов Логвиново и Первомайск.
31 июля, 10:46Политолог: любой лидер на Украине обречен стать "вторым Порошенко"В Киеве призывают к "большей жестокости" в Донбассе. Однако, как напомнила в эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева, ни одно из объявленных на юго-востоке Украины перемирий и так не соблюдалось.