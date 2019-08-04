В ЛНР сообщили об обстреле северо-запада республики со стороны ВСУ

Политолог: любой лидер на Украине обречен стать "вторым Порошенко" В Киеве призывают к "большей жестокости" в Донбассе. Однако, как напомнила в эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева, ни одно из объявленных на юго-востоке Украины перемирий и так не соблюдалось.