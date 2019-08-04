Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-04T19:25Z
https://ria.ru/20190804/1557158055.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152851/78/1528517871_0:0:3148:1771_1036x0_80_0_0_cf2f22e895de487a35a0a4022608dc5d.jpg
РИА Новости

В ЛНР сообщили об обстреле северо-запада республики со стороны ВСУ

Вчера, 19:25
1327
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖилой дом, пострадавший от обстрела
Жилой дом, пострадавший от обстрела
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Жилой дом, пострадавший от обстрела. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 авг — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по населенному пункту Золотое-5 на северо-западе самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил РИА Новости начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Он отметил, что боевики 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ начали обстрел в 16:50 (время совпадает с московским). В результате обстрела никто не пострадал.
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
3 августа, 21:11
ВСУ из минометов обстреляли Горловку, заявили в ДНР
Ранее в ЛНР зафиксировали прибытие военной техники украинских силовиков в подконтрольную ВСУ часть населенного пункта Золотое в Донбассе. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля, однако силовики не соблюдают его.
Так, в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что 3 августа силовики три раза за сутки обстреляли территорию республики.
Украинские военные использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По данным ведомства, обстрелы велись в направлении населенных пунктов Логвиново и Первомайск.
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
31 июля, 10:46
Политолог: любой лидер на Украине обречен стать "вторым Порошенко"В Киеве призывают к "большей жестокости" в Донбассе. Однако, как напомнила в эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева, ни одно из объявленных на юго-востоке Украины перемирий и так не соблюдалось.
01011845
Обсудить 0
Вооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Ситуация на КПП Станица Луганская в Донбассе. 24 июня 2017
Киев изменит режим работы пункта пропуска "Станица Луганская"
РИА
Новости
Музыкант Вилли Токарев
Умер певец Вилли Токарев
Певец Вилли Токарев
Стала известна причина смерти Вилли Токарева
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Лента
новостей
Местные жители на КПП Станица Луганская в Луганской области. 2 августа 2019
Киев объяснил, почему не начинает ремонт моста в Станице Луганской
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Свобода победила протест. Что произошло в Москве
Здание Министерства иностранных дел России
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
На Украине десантника ударили ножом из-за спора о Дне ВДВ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
В Госдуме ответили на слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины
Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
Депутат Верховной рады Украины от фракции Свобода Ирина Фарион
Фарион злорадно прокомментировала сибирские пожары
Место преступления в США
В результате стрельбы в Чикаго пострадали семь человек
Первая леди Сирии Асма аль-Асад
Супруга президента Сирии Асма Асад вылечилась от рака
Американская актриса Эшли Бенсон и модель Кара Делевинь
Модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей подругой
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
01:04Друзья Вилли Токарева в США рассказали, каким они запомнили музыканта
00:56СК начал проверку после гибели зацепера на крыше поезда Петербург – Москва
00:52Стрелок из Огайо приобрел винтовку в интернете
00:33Эксперты: 20% работников образования в РФ получают менее 15 тысяч рублей
00:32Исследование: лишь 12% россиян получают зарплату больше 75 тысяч рублей
00:24"Аэрофлот" 5 и 6 августа отменит рейсы в Лондон из-за забастовки в Хитроу
00:21"Сапсан" сообщением Петербург – Москва задержали из-за гибели зацепера
00:13Трамп провел переговоры с главами минюста и ФБР из-за стрельбы на выходных
00:04Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз
23:55В Каире начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
23:39Во Вьетнаме во время наводнения погибли пять человек, 14 пропали без вести
23:35При стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев
23:32В Боснии напомнили о роли Запада в изгнании сербов из Хорватии
23:08В Афганистане произошло землетрясение
23:06Глава СПЦ призвал Католическую церковь осудить преступления над сербами
23:06Как в России отреагировали на заявление Помпео о "возврате" Крыма
23:06МИД предупредил россиян о приближении шторма к Японии и Южной Корее
23:00Резервный борт вылетел в Минводы, где экстренно сел самолет
22:58Задержанный в Иране танкер с контрабандным топливом принадлежал Ираку
Лента новостейМолния