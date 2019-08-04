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РИА Новости

Сербская оппозиционерка набросилась на российского посла в соцсетях

Вчера, 19:17
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© AP Photo / Darko VojinovicФлаги России и Сербии
Флаги России и Сербии
© AP Photo / Darko Vojinovic
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Глава партии "Союз за Косово", прозападная оппозиционерка Рада Трайкович устроила в твиттере перепалку с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко и в результате попала под шквал критики со стороны сербских интернет-пользователей.
Трайкович заявила, что из-за недостаточной помощи России Сербия потеряла Косово. Кроме того, по ее мнению, российский гуманитарный центр МЧС в Нише "нарушает нейтралитет".
В ответ на это российский посол подчеркнул, что политики, пытающиеся оскорбить Москву, русофобскими заявлениями унижают лишь сами себя. По его словам, такими действиями они, с одной стороны, демонстрируют свою неосведомленность, а с другой стороны — полное неуважение к своему народу.
"А комментарии по поводу изгнания сербов из Приштины? Давайте, покажите смелость, громко скажите правду, кто виноват в страдании сербского народа в Косово и Метохии", — написал Боцан-Харченко в твиттере.
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"Мы хорошо знаем, кто нас выгнал из Косово и Метохии, но мы знаем и то, кто нас от этого не защитил", — ответила Трайкович.
Однако пользователи соцсетей не оценили ее антироссийский выпад.
"В нормальных странах таких, как вы, лишают гражданства", — написал @NikOttawa.
"Может, в Центральной Сербии не знают, но мы в Косово и Метохии знаем вас хорошо, когда, как и почему вы попали в политику", — отметил @Nikola_KB.
"Вам лучше успокоиться!" — посоветовал @macokan1.
"Россия — единственный честный друг Сербии. И это должно быть вам понятно", — считает @DockHolliday82.
"Вы нападаете на наших братьев, наших друзей, которые спасают нас", — напомнил @zk52ni.
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В 1999 году вооруженное противостояние армии и полиции Сербии и албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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