Сербская оппозиционерка набросилась на российского посла в соцсетях

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Глава партии "Союз за Косово", прозападная оппозиционерка Рада Трайкович Глава партии "Союз за Косово", прозападная оппозиционерка Рада Трайкович устроила в твиттере перепалку с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко и в результате попала под шквал критики со стороны сербских интернет-пользователей.

Трайкович заявила, что из-за недостаточной помощи России Сербия потеряла Косово. Кроме того, по ее мнению, российский гуманитарный центр МЧС в Нише "нарушает нейтралитет".

В ответ на это российский посол подчеркнул, что политики, пытающиеся оскорбить Москву, русофобскими заявлениями унижают лишь сами себя. По его словам, такими действиями они, с одной стороны, демонстрируют свою неосведомленность, а с другой стороны — полное неуважение к своему народу.

"А комментарии по поводу изгнания сербов из Приштины? Давайте, покажите смелость, громко скажите правду, кто виноват в страдании сербского народа в Косово и Метохии", — написал Боцан-Харченко в твиттере.

"Мы хорошо знаем, кто нас выгнал из Косово и Метохии, но мы знаем и то, кто нас от этого не защитил", — ответила Трайкович.

Однако пользователи соцсетей не оценили ее антироссийский выпад.

"В нормальных странах таких, как вы, лишают гражданства", — написал @NikOttawa.

"Может, в Центральной Сербии не знают, но мы в Косово и Метохии знаем вас хорошо, когда, как и почему вы попали в политику", — отметил @Nikola_KB.

"Вам лучше успокоиться!" — посоветовал @macokan1.

"Россия — единственный честный друг Сербии. И это должно быть вам понятно", — считает @DockHolliday82.

"Вы нападаете на наших братьев, наших друзей, которые спасают нас", — напомнил @zk52ni.