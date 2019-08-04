В Москве задержали еще троих участников массовых беспорядков 27 июля

Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы на Тверской улице в Москве. Архивное фото

Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы на Тверской улице в Москве

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Москве задержали еще троих участников несанкционированной акции, прошедшей 27 июля, сообщили в СК.

"Установлены и задержаны еще трое подозреваемых — Даниил Конон, Сергей Абаничев, Владислав Барабанов. Им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 УК ("Массовые беспорядки")", — говорится в сообщении.

Санкция части второй указанной статьи (участие в массовых беспорядках) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

По версии следствия, обвиняемые в числе прочих ранее задержанных лиц приняли активное участие в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы. В ведомстве отметили, что от действий участников акций пострадали прохожие, не принимавшие в ней участия, а также причинен материальный ущерб имуществу граждан и организаций.

Сейчас задержанных допрашивают. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об их аресте.

Таким образом, в рамках расследования уголовного дела уже задержаны девять человек, подозреваемых и обвиняемых в указанных преступлениях. Продолжается работа по установлению и задержанию всех причастных.