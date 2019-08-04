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РИА Новости

В Москве задержали еще троих участников массовых беспорядков 27 июля

Вчера, 19:05
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы на Тверской улице в Москве
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы на Тверской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Москве задержали еще троих участников несанкционированной акции, прошедшей 27 июля, сообщили в СК.

"Установлены и задержаны еще трое подозреваемых — Даниил Конон, Сергей Абаничев, Владислав Барабанов. Им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 УК ("Массовые беспорядки")", — говорится в сообщении.

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Санкция части второй указанной статьи (участие в массовых беспорядках) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
По версии следствия, обвиняемые в числе прочих ранее задержанных лиц приняли активное участие в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы. В ведомстве отметили, что от действий участников акций пострадали прохожие, не принимавшие в ней участия, а также причинен материальный ущерб имуществу граждан и организаций.
Сейчас задержанных допрашивают. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об их аресте.
Таким образом, в рамках расследования уголовного дела уже задержаны девять человек, подозреваемых и обвиняемых в указанных преступлениях. Продолжается работа по установлению и задержанию всех причастных.
Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации на выборы из-за того, что в их подписных листах значились умершие и несуществующие граждане. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках.
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Следственный комитет РФМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Идёт отлов. На достройку Трансполярной магистрали их надо отправить, на исправление трудом.
4 августа, 19:22
vvab6
19000110
Надо не только навигацию в интернете труднодостыпной сделать, но и поездки за границу ограничить, а то набираются там всякой заразы западной, уважение к своей власти и руководителям теряют и бузят потом дома.
4 августа, 19:35
IIfifay
11000012
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