В Москве задержали еще троих участников массовых беспорядков 27 июля

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Москве задержали еще троих участников несанкционированной акции, прошедшей 27 июля, сообщили в СК.
"Установлены и задержаны еще трое подозреваемых — Даниил Конон, Сергей Абаничев, Владислав Барабанов. Им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 УК ("Массовые беспорядки")", — говорится в сообщении.
Санкция части второй указанной статьи (участие в массовых беспорядках) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
По версии следствия, обвиняемые в числе прочих ранее задержанных лиц приняли активное участие в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы. В ведомстве отметили, что от действий участников акций пострадали прохожие, не принимавшие в ней участия, а также причинен материальный ущерб имуществу граждан и организаций.
Сейчас задержанных допрашивают. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об их аресте.
Таким образом, в рамках расследования уголовного дела уже задержаны девять человек, подозреваемых и обвиняемых в указанных преступлениях. Продолжается работа по установлению и задержанию всех причастных.
Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации на выборы из-за того, что в их подписных листах значились умершие и несуществующие граждане. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках.