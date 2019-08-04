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РИА Новости

В Госдуме призвали дать оценку угрозам силовикам в соответствии с УК

Вчера, 19:01
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Призывы к насилию в отношении детей правоохранителей должны получить адекватную оценку в соответствии с Уголовным кодексом РФ, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Ранее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в Москве был задержан житель Подмосковья Владислав Синица, по версии следствия, опубликовавший под ником Макс Стеклов в Twitter сообщение, призывающее к насилию в отношении детей правоохранителей. Ему уже предъявлено обвинение по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершённое публично).
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"Призывы к совершению противоправной деятельности против детей, вне зависимости от того, дети ли это сотрудников полиции или чьи-то еще, должны расцениваться со всей серьезностью и получать адекватную оценку в соответствии с Уголовным кодексом РФ, правоохранительные органы должны соответствующим образом отреагировать", - передаёт слова Пискарева его пресс-служба.
Парламентарий пояснил, что опубликованные в соцсети призывы подпадают сразу под несколько статей Уголовного кодекса - не только как преступление против личности, но и в том числе как публичные призывы к посягательству на жизнь сотрудников правоохранительного органа, равно как и их близких, в целях воспрепятствования их законной деятельности, что по совокупности может наказываться очень сурово, вплоть до пожизненного лишения свободы.
"Тот, кто делает такие заявления, - не важно, в соцсетях или где-то еще, - должен понимать, что, по сути, публично подстрекает к совершению целого ряда особо тяжких преступлений и является их соучастником", - подчеркнул депутат.
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