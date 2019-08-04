В Госдуме призвали дать оценку угрозам силовикам в соответствии с УК

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Призывы к насилию в отношении детей правоохранителей должны получить адекватную оценку в соответствии с Уголовным кодексом РФ, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Ранее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в Москве был задержан житель Подмосковья Владислав Синица, по версии следствия, опубликовавший под ником Макс Стеклов в Twitter сообщение, призывающее к насилию в отношении детей правоохранителей. Ему уже предъявлено обвинение по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершённое публично).

"Призывы к совершению противоправной деятельности против детей, вне зависимости от того, дети ли это сотрудников полиции или чьи-то еще, должны расцениваться со всей серьезностью и получать адекватную оценку в соответствии с Уголовным кодексом РФ, правоохранительные органы должны соответствующим образом отреагировать", - передаёт слова Пискарева его пресс-служба.

Парламентарий пояснил, что опубликованные в соцсети призывы подпадают сразу под несколько статей Уголовного кодекса - не только как преступление против личности, но и в том числе как публичные призывы к посягательству на жизнь сотрудников правоохранительного органа, равно как и их близких, в целях воспрепятствования их законной деятельности, что по совокупности может наказываться очень сурово, вплоть до пожизненного лишения свободы.