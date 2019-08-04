При тушении пожара в Баку отравились семеро спасателей

БАКУ, 4 авг – РИА Новости. Семь сотрудников МЧС госпитализированы из-за отравления дымом во время пожара в торговом центре "Садарак" в Баку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Азербайджана.
Пожар вспыхнул в воскресенье на территории крупнейшего торгового центра "Садарак" в Баку, на место происшествия прибыли пожарные подразделения государственной противопожарной службы МЧС и спасатели службы спасения особого риска, также на место ЧП прибыл замминистра МЧС.
В настоящее время тушение пожара продолжается.
"Пятнадцать бригад скорой помощи были привлечены к месту происшествия. Семь сотрудников МЧС были госпитализированы с диагнозом "отравление дымом" - сообщили в Минздраве.
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Торговый центр "Садарак" располагается в пригороде Баку, его площадь — 100 гектаров. Он включает более 12 тысяч объектов розничной и оптовой торговли, рынок сельскохозяйственных товаров, одноэтажный оптовой склад, различные инженерные сооружения.