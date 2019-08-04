При тушении пожара в Баку отравились семеро спасателей

Пожар в ТЦ "Садарак" в Баку. 4 августа 2019

Пожар в ТЦ "Садарак" в Баку. 4 августа 2019

© Sputnik / Irade Jelil Пожар в ТЦ "Садарак" в Баку. 4 августа 2019

БАКУ, 4 авг – РИА Новости. Семь сотрудников МЧС госпитализированы из-за отравления дымом во время пожара в торговом центре "Садарак" в Баку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Азербайджана.

Пожар вспыхнул в воскресенье на территории крупнейшего торгового центра "Садарак" в Баку, на место происшествия прибыли пожарные подразделения государственной противопожарной службы МЧС и спасатели службы спасения особого риска, также на место ЧП прибыл замминистра МЧС.

В настоящее время тушение пожара продолжается.

"Пятнадцать бригад скорой помощи были привлечены к месту происшествия. Семь сотрудников МЧС были госпитализированы с диагнозом "отравление дымом" - сообщили в Минздраве.