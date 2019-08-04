Швыдкой назвал Вилли Токарева "последним из могикан эмиграции"

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Место певца Вилли Токарева никогда не будет занято на российской эстраде, он последний из могикан эмиграции, чьи песни россияне любили за чувство ностальгии, сказал РИА Новости специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Российский певец и композитор Вилли Токарев скончался в Москве на 85-м году жизни, сообщил РИА Новости его сын.
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"Вилли Токарев был, безусловно, человеком незаурядным, талантливым. Его место на эстраде никем не будет занято никогда. Сегодня кардинальным образом изменилась жизнь, многие наши артисты записывают свои диски в Америке или Европе, и Вилли, как артист из эмиграции, в этом смысле он - последний из могикан. Его биография сложилась таким образом, что популярность его пришла из-за океана. Изменилась жизнь, изменились приоритеты, но он принес нам чувство ностальгии из-за океана, поэтому мы любили его творчество, и поэтому он вернулся обратно к себе домой", - сказал Швыдкой.
Вилли Токарев (полное имя Вилен) - один из самых популярных шансонье в СССР, исполнитель таких песен, как "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы". В 1974 году эмигрировал в США, в 1990-е годы вернулся в Россию.
В 2005 году Роберт Фарнон, музыки, аранжировавший песни Фрэнка Синатры, Тони Беннета и других классиков, пригласил Вилли Токарева в Лондон и восторженно отозвался об альбоме "Я Вас любил". Токарев записал около 50 альбомов.
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