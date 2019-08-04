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РИА Новости

Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине

Вчера, 18:38
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео", — написала Захарова на своей странице в фейсбуке.

Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины". Помпео также добавил, что Госдеп сотрудничает с новыми властями Украины.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Референдум состоялся после госпереворота на Украине.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Майк ПомпеоМария ЗахароваМИД РФГосударственный департамент СШАРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Маша, предложите ему вернуть Техас в состав Мексики, а Аляску - в состав России. Или хотя бы Гуантанамо в состав Кубы. Только не в шутку, а на полном серьезе.
4 августа, 18:46
Владимир Ф. Быченков
3241000011
"Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео,..." Мария, вы прелесть!!!
4 августа, 19:05
ВмВлади мир С.
3071100011
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