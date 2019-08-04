Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео", — написала Захарова на своей странице в фейсбуке.

Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины". Помпео также добавил, что Госдеп сотрудничает с новыми властями Украины.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Референдум состоялся после госпереворота на Украине.