Хинштейн призвал уголовно наказать угрожавших семьям силовиков

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Лиц, распространяющих угрозы в адрес детей сотрудников правоохранительных органов, необходимо привлекать к уголовной ответственности, считает заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Ранее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в Москве был задержан житель Подмосковья Владислав Синица, по версии следствия, опубликовавший под ником Макс Стеклов в Twitter сообщение, призывающее к насилию в отношении детей правоохранителей. Ему уже предъявлено обвинение по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершённое публично).

"Полагаю правильно ставить вопрос об их привлечении к уголовной ответственности. Вопрос квалификации их действий уже за прокуратурой и следственным комитетом ", - сказал РИА Новости Хинштейн.

Парламентарий добавил, что угрозы детям, родители которых находятся при исполнении- это вопрос безопасности государства и вопрос общественной безопасности.