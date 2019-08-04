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РИА Новости

Хинштейн призвал уголовно наказать угрожавших семьям силовиков

Вчера, 18:35
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Лиц, распространяющих угрозы в адрес детей сотрудников правоохранительных органов, необходимо привлекать к уголовной ответственности, считает заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
Ранее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в Москве был задержан житель Подмосковья Владислав Синица, по версии следствия, опубликовавший под ником Макс Стеклов в Twitter сообщение, призывающее к насилию в отношении детей правоохранителей. Ему уже предъявлено обвинение по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершённое публично).
© Аккаунт Макса Стеклова в TwitterСкриншот твита Макса Стеклова
Скриншот твита Макса Стеклова
© Аккаунт Макса Стеклова в Twitter
Скриншот твита Макса Стеклова
"Полагаю правильно ставить вопрос об их привлечении к уголовной ответственности. Вопрос квалификации их действий уже за прокуратурой и следственным комитетом ", - сказал РИА Новости Хинштейн.
Парламентарий добавил, что угрозы детям, родители которых находятся при исполнении- это вопрос безопасности государства и вопрос общественной безопасности.
"Несомненно, надо устанавливать личности лиц, призывающих к физической расправе, высказывающих какие- либо угрозы как в адрес самих сотрудников правоохранительных и силовых органов, так и членов их семей. Особенно, когда речь касается несовершеннолетних детей", - сказал Хинштейн.
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Эксперт призвал создать дополнительные нормы для защиты семей силовиков
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Александр ХинштейнРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Если государство хочет быть государством, а не Украиной, оно должно сохранять монополию на насилие. Удивляет, что Хинштейн призывает соблюдать закон, который и без призывов должен действовать автоматически в отношении лиц, которые угрожают полицейским.
4 августа, 18:51
sizif8
600005
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