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РИА Новости

В Камбодже умер бывший лидер "Красных кхмеров"

Вчера, 18:33
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© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкСтолица Камбоджи город Пномпень
Столица Камбоджи город Пномпень
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Столица Камбоджи город Пномпень. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Бывший лидер "Красных кхмеров" Нуон Чеа, приговоренный к пожизненному заключению, скончался в Камбодже на 94-м году жизни, сообщает камбоджийский новостной интернет-портал Fresh News со ссылкой на представителя Трибунала по преступлениям "Красных кхмеров".
Нуон Чеа был известен как секретарь ЦК Компартии Кампучии и "брат номер два" в партийной иерархии после верховного лидера "Красных кхмеров" Пол Пота. Он был приговорен к пожизненному заключению по многочисленным обвинениям, в частности в геноциде национальных меньшинств Камбоджи и организации массовых "чисток" среди кхмеров, составляющих коренное население Камбоджи, которые привели к гибели более двух миллионов человек.
Как сообщил представитель Трибунала, Нуон Чеа был доставлен 2 июля из центра содержания под стражей в госпиталь для лечения и скончался в воскресенье, 4 августа. Он добавил, что семью Нуон Чеа известили о его смерти.
Камбоджа. Архивное фото
23 ноября 2016, 10:29
В Камбодже суд подтвердил приговор двум лидерам "красных кхмеров"Палата Верховного суда подтвердила приговор о пожизненном заключении, назначенный ранее судом Нуону Чеа и Кхиеу Сампхану, они останутся в тюрьме.
Режим "Красных кхмеров", леворадикальных коммунистов-маоистов Камбоджи, пришел к власти в стране в 1975 году, через некоторое время после официального окончания войны США в Индокитае. Победе "Красных кхмеров" и первоначальной поддержке режима населением страны во многом способствовали американские ковровые бомбардировки значительных частей территории Камбоджи, через которые проходили линии снабжения партизан Южного Вьетнама, и человеческие жертвы, вызванные этими бомбардировками.
В 1975 – 1979 годах "Красные кхмеры" пытались построить в Камбодже "коммунистический" режим, основанный на полном обобществлении хозяйства, принудительной отмене товарно-денежных отношений, переводе всего населения на режим коллективной жизни и деятельности в сельскохозяйственных коммунах и введения "новой морали" вне исторически сложившейся в стране системы семейных и общественных отношений.
"Красные кхмеры" осуществили массовые репрессии против "буржуазии", "врагов народа" и интеллигенции, переселив 100% городского населения в сельские коммуны и уничтожив самыми жестокими способами за неполных 4 года более 2 миллионов человек из 8-миллионного населения Камбоджи.
Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен. Архивное фото
22 июня 2017, 12:18
Премьер Камбоджи отметил сорокалетие побега от "красных кхмеров"
В 1979 году режим "Красных кхмеров" был свергнут вьетнамскими войсками, вошедшими в страну вместе с вооруженными отрядами камбоджийской оппозиции, сформированными на территории Вьетнама из кхмерских беженцев и перебежчиков, бывших членов и функционеров компартии Кампучии, порвавших с режимом "Красных кхмеров".
Противостояние между новыми властями Камбоджи и ушедшими в подполье "Красными кхмерами", которые долгое время контролировали районы провинции Сиемриеп, прилегающие к границе между Камбоджей и Таиландом, продолжалось до середины 90-х годов прошлого века. В конце 1990-х и начале 2000-х годов остававшиеся на тот момент в живых лидеры режима "Красных кхмеров" были арестованы.
Чрезвычайные судебные палаты Камбоджи по рассмотрению дел о преступлениях "Красных кхмеров" были совместно созданы ООН и правительством Камбоджи в 2003 – 2006 годах. В 2006 году начался первый процесс по обвинению лидеров режима в преступлениях против человечности.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
17 ноября 2018, 05:20
Генсек ООН оценил пожизненный приговор экс-лидерам "Красных кхмеров"
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