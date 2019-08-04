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РИА Новости

У генконсульства нет данных о пострадавших при стрельбе в Огайо россиянах

Вчера, 18:26
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© REUTERS / Bryan WoolstonНа месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
© REUTERS / Bryan Woolston
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Данных о пострадавших при стрельбе в Огайо россиянах не поступало, говорится в сообщении генконсульства РФ в Нью-Йорке.
Стрельба произошла в районе Орегон в Дейтоне, штат Огайо, в воскресенье. В результате десять человек, включая нападавшего, погибли, еще 16 пострадали. На месте инцидента работают сотрудники ФБР.
"Информация о погибших и пострадавших российских гражданах к настоящему моменту не поступала", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
Отмечается, что генконсульство держит ситуацию на контроле.
"Генконсульство России в Нью-Йорке находится в контакте с представителями властей и правоохранительных органов штата", - добавили дипломаты.
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
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Генеральное консульство РФ в Нью-ЙоркеНью-Йорк (город)ОгайоРоссияВ мире
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