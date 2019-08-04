У генконсульства нет данных о пострадавших при стрельбе в Огайо россиянах

На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Данных о пострадавших при стрельбе в Огайо россиянах не поступало, говорится в сообщении генконсульства РФ в Нью-Йорке.

Стрельба произошла в районе Орегон в Дейтоне, штат Огайо, в воскресенье. В результате десять человек, включая нападавшего, погибли, еще 16 пострадали. На месте инцидента работают сотрудники ФБР.

"Информация о погибших и пострадавших российских гражданах к настоящему моменту не поступала", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Отмечается, что генконсульство держит ситуацию на контроле.