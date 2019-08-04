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РИА Новости

Число обесточенных населенных пунктов на Украине достигло 59

Вчера, 18:25
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Почти 60 населенных пунктов на Украине обесточены в результате ухудшения погодных условий, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в воскресенье.
Ранее в воскресенье в Госслужбе по ЧС сообщили, что 40 населенных пунктов в двух областях Украины обесточены из-за ухудшения погодных условий.
"По состоянию на 17.00 (совпадает с мск) наблюдаются осадки в виде дождя в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Харьковской областях. В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) остаются обесточенными 59 населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Под данным службы, населенные пункты обесточены уже в четырех областях: в Одесской - 25, Кировоградской - 15, Донецкой - 15, Днепропетровской - 4.
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