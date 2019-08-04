В результате стрельбы в Чикаго пострадали семь человек

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. В результате стрельбы в парке на детской площадке в Чикаго ранены семь человек, сообщило местное подразделение телеканала В результате стрельбы в парке на детской площадке в Чикаго ранены семь человек, сообщило местное подразделение телеканала NBC со ссылкой на представителей полиции.

Инцидент произошел в 1:20 по местному времени. Неизвестный открыл стрельбу из черного Chevrolet Camaro.

Это третий случай стрельбы в США за сутки. Ранее в результате нападения на торговый центр Walmart в Техасе погибли 20 человек, 26 ранены, многие из них находятся в тяжелом состоянии в больницах.

Стрелок задержан: им оказался 21-летний белый американец Патрик Крузиос. До нападения он опубликовал в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в марте в мечети в Новой Зеландии, и заявил, что из-за мигрантов страдает культура и экономика США.