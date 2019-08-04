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РИА Новости

В результате стрельбы в Чикаго пострадали семь человек

Вчера, 18:04
20220
© AP Photo / LM OteroМесто преступления в США
Место преступления в США
© AP Photo / LM Otero
Место преступления в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. В результате стрельбы в парке на детской площадке в Чикаго ранены семь человек, сообщило местное подразделение телеканала NBC со ссылкой на представителей полиции.
Инцидент произошел в 1:20 по местному времени. Неизвестный открыл стрельбу из черного Chevrolet Camaro.
Это третий случай стрельбы в США за сутки. Ранее в результате нападения на торговый центр Walmart в Техасе погибли 20 человек, 26 ранены, многие из них находятся в тяжелом состоянии в больницах.
Стрельба в Огайо
Вчера, 14:53
Стрельба в Огайо попала на видео
Стрелок задержан: им оказался 21-летний белый американец Патрик Крузиос. До нападения он опубликовал в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в марте в мечети в Новой Зеландии, и заявил, что из-за мигрантов страдает культура и экономика США.
После этого произошла стрельба в Огайо, погибли девять человек, еще 26 пострадали.
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СШАВ мире
Популярные комментарии
По версии борцунов это самая счастливая страна.
4 августа, 19:12
Бозон Хикса
3640008
Может они сами поубивают друг друга нафиг.
4 августа, 19:10
Олег Ляшкин
14100013
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