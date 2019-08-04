В ОП назвали "дикостью" призыв к насилию над детьми правоохранителей

Правоохранители обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Призыв к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов, которые поддерживали правопорядок на несанкционированных митингах в Москве, - это дико, нецивилизованно и не вяжется с имиджем "поборников свободы слова" и прав человека, коими себя считают протестующие, заявила глава комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Ранее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в Москве был задержан житель Подмосковья Владислав Синица, по версии следствия, опубликовавший под ником Макс Стеклов в Twitter сообщение, призывающее к насилию в отношении детей правоохранителей. Ему уже предъявлено обвинение по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершённое публично).

"Это не морально и не этично, а если себя считают (протестующие - ред.) поборниками свободы слова и за права человека, это вообще нарушение! Это дико и нецивилизованно", - сказала Сутормина РИА Новости.

Такие призывы, добавила она, крайне опасны и попадают под понятие "экстремизм": в правовом государстве, коим является Россия, все вопросы нужно решать в правовом поле.