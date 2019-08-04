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РИА Новости

В ОП назвали "дикостью" призыв к насилию над детьми правоохранителей

Вчера, 18:00
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПравоохранители обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Правоохранители обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Призыв к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов, которые поддерживали правопорядок на несанкционированных митингах в Москве, - это дико, нецивилизованно и не вяжется с имиджем "поборников свободы слова" и прав человека, коими себя считают протестующие, заявила глава комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
Ранее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в Москве был задержан житель Подмосковья Владислав Синица, по версии следствия, опубликовавший под ником Макс Стеклов в Twitter сообщение, призывающее к насилию в отношении детей правоохранителей. Ему уже предъявлено обвинение по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершённое публично).
"Это не морально и не этично, а если себя считают (протестующие - ред.) поборниками свободы слова и за права человека, это вообще нарушение! Это дико и нецивилизованно", - сказала Сутормина РИА Новости.
Такие призывы, добавила она, крайне опасны и попадают под понятие "экстремизм": в правовом государстве, коим является Россия, все вопросы нужно решать в правовом поле.
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"Это разжигание розни. Дети вообще ни при чем! При том, что правоохранительные органы выполняли свои обязанности. Митинги были несанкционированные, и мы видели, что нападали на полицейских, использовались (против них - ред.) куски асфальта, урны железные, баллончики слезоточивые распыляли", - подчеркнула член ОП РФ.
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Елена СуторминаОбщественная палата РФРоссияОбщество
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