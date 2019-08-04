Фарион злорадно прокомментировала сибирские пожары

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион поглумилась над тем, что в России горят леса. Соответствующий пост она оставила в фейсбуке.

"Это правда-месть дикарям московским", — сказала националистка.

Фарион добавила, что сибирские леса нечего жалеть, потому что они оказались в руках у "врага".

Она не впервые выступает с антироссийскими высказываниями. Ранее Фарион назвала русскоязычных украинцев "рабами и оккупантами". По ее словам, чтобы научить сограждан говорить на государственном языке, следует запретить им работать и получать образование.