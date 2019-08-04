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РИА Новости

Фарион злорадно прокомментировала сибирские пожары

Вчера, 18:34
44746
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкДепутат Верховной рады Украины от фракции "Свобода" Ирина Фарион
Депутат Верховной рады Украины от фракции Свобода Ирина Фарион
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион поглумилась над тем, что в России горят леса. Соответствующий пост она оставила в фейсбуке.
"Это правда-месть дикарям московским", — сказала националистка.
Фарион добавила, что сибирские леса нечего жалеть, потому что они оказались в руках у "врага".
Она не впервые выступает с антироссийскими высказываниями. Ранее Фарион назвала русскоязычных украинцев "рабами и оккупантами". По ее словам, чтобы научить сограждан говорить на государственном языке, следует запретить им работать и получать образование.
Граничащие с экстремизмом заявления Фарион вызвали у российских политиков и экспертов сомнения в ее адекватности. Сенатор Алексей Пушков предположил, что националистке необходима госпитализация и смирительная рубашка. Политолог Александр Дудчак отметил, что ее высказывания должен комментировать психиатр.
Экс-депутат Рады Ирина Фарион
3 апреля, 02:51
Фарион потребовала посадить Зеленского в тюрьму за русский язык
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Ирина ФарионВерховная Рада УкраиныВ мире
Популярные комментарии
природа поглумилась над фарион....это будет правильное название статьи
4 августа, 18:46
vjcheslav v
138110002
Ну нашли, кого цитировать! )))
4 августа, 18:53
Naum Vygodsky
71142001
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