Фарион злорадно прокомментировала сибирские пожары

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион поглумилась над тем, что в России горят леса. Соответствующий пост она оставила в фейсбуке.
"Это правда-месть дикарям московским", — сказала националистка.
Фарион добавила, что сибирские леса нечего жалеть, потому что они оказались в руках у "врага".
Она не впервые выступает с антироссийскими высказываниями. Ранее Фарион назвала русскоязычных украинцев "рабами и оккупантами". По ее словам, чтобы научить сограждан говорить на государственном языке, следует запретить им работать и получать образование.
Граничащие с экстремизмом заявления Фарион вызвали у российских политиков и экспертов сомнения в ее адекватности. Сенатор Алексей Пушков предположил, что националистке необходима госпитализация и смирительная рубашка. Политолог Александр Дудчак отметил, что ее высказывания должен комментировать психиатр.