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РИА Новости

В Москве у безработной украли более полутора миллионов рублей

Вчера, 17:46
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© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Вадим Жернов
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В столичном районе Нагатино-Садовники из квартиры безработной украли более 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Женщина обратилась в полицию, заявив, что к ней в дом проник неизвестный и похитил документы на ее имя, а также 26 тысяч долларов.
"Материальный ущерб составил около 1 миллиона 659 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
По факту кражи возбудили уголовное дело.
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Богатые "тунеядцы": сколько денег украли у безработных москвичей за год
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