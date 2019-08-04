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РИА Новости
Культура

Мосгордума рассмотрит предложения увековечить память Вилли Токарева

Вчера, 17:43
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© РИА Новости / Андрей АлександровПевец Вилли Токарев
Певец Вилли Токарев
© РИА Новости / Андрей Александров
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Шансонье Вилли Токарев был "народным певцом", если в Мосгордуму поступят предложения о том, чтобы увековечить его память, их обязательно рассмотрят, сообщил РИА Новости руководитель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
"Если будут поступать предложения, то в любом случае и дума рассмотрит, и правительство. Он был удивительный.., народный певец, он яркий представитель шоу-бизнеса", - сказал Герасимов.
Певец Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни, об этом РИА Новости сообщил сын музыканта Антон Токарев.
Вилли Токарев (полное имя Вилен) - один из самых популярных шансонье в СССР, исполнитель таких песен, как "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы". В 1974 году эмигрировал в США, в 1990-е годы вернулся в Россию.
В 2005 году Роберт Фарнон, аранжировавший песни Фрэнка Синатры, Тони Беннета и других классиков, пригласил Вилли Токарева в Лондон и восторженно отозвался об альбоме "Я Вас любил", охарактеризовав его как The Master Singer. Токарев записал около 50 альбомов.
Певец Вилли Токарев
Вчера, 17:08
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