Мосгордума рассмотрит предложения увековечить память Вилли Токарева

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Шансонье Вилли Токарев был "народным певцом", если в Мосгордуму поступят предложения о том, чтобы увековечить его память, их обязательно рассмотрят, сообщил РИА Новости руководитель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Если будут поступать предложения, то в любом случае и дума рассмотрит, и правительство. Он был удивительный.., народный певец, он яркий представитель шоу-бизнеса", - сказал Герасимов.

Певец Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни, об этом РИА Новости сообщил сын музыканта Антон Токарев.

Вилли Токарев (полное имя Вилен) - один из самых популярных шансонье в СССР, исполнитель таких песен, как "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы". В 1974 году эмигрировал в США, в 1990-е годы вернулся в Россию.