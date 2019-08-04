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РИА Новости

Минтранс предложил создать в России сеть высокоскоростных магистралей

Вчера, 17:36
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМакет скоростного поезда на открытии информационного центра ВСМ "Москва – Казань" в городе Казани
Макет скоростного поезда на открытии информационного центра ВСМ Москва – Казань в городе Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Макет скоростного поезда на открытии информационного центра ВСМ "Москва – Казань" в городе Казани. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Минтранс РФ предлагает подумать о создании сразу сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России, например, в северном, южном и западном направлениях, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
По его словам, ВСМ очень хорошо работают на эффекте масштаба.
"Почему наши китайские товарищи так здорово, хорошо и много строят? Потому что оно эффективно: когда где-то очень любят ездить и готовы платить много, где-то готовы платить мало, и ВСМ нужна для того, чтобы поддержать развивающиеся территории. Мы сейчас думаем о таких эффектах масштаба. Вполне возможно, нам нужны высокоскоростные магистрали не только на север, в Питер, но и на юг, в Краснодар. Вполне возможно, нам нужны высокоскоростные магистрали в западном направлении", - сказал Дитрих в воскресенье в рамках празднования Дня железнодорожника.
То есть, резюмировал он, это сеть. "Сегодня в День железнодорожника порассуждать, помечтать о том, чтобы это стало возможным, я думаю, мы тоже можем вместе со всеми", - заметил министр. Он утвердительно ответил на уточняющий вопрос, считает ли, что надо реализовывать сразу ряд проектов ВСМ.
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Песков добавлял, что вопрос создания такой магистрали в Казань окончательно не решен, продолжится изучение экономической целесообразности проекта. РЖД занялись подготовкой проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Первый замглавы Минтранса России Иннокентий Алафинов в середине июля текущего года сообщал, что Белоруссия интересуется прохождением ВСМ из Москвы в Минск и Варшаву.
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