Минтранс предложил создать в России сеть высокоскоростных магистралей

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Минтранс РФ предлагает подумать о создании сразу сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России, например, в северном, южном и западном направлениях, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
По его словам, ВСМ очень хорошо работают на эффекте масштаба.
"Почему наши китайские товарищи так здорово, хорошо и много строят? Потому что оно эффективно: когда где-то очень любят ездить и готовы платить много, где-то готовы платить мало, и ВСМ нужна для того, чтобы поддержать развивающиеся территории. Мы сейчас думаем о таких эффектах масштаба. Вполне возможно, нам нужны высокоскоростные магистрали не только на север, в Питер, но и на юг, в Краснодар. Вполне возможно, нам нужны высокоскоростные магистрали в западном направлении", - сказал Дитрих в воскресенье в рамках празднования Дня железнодорожника.
То есть, резюмировал он, это сеть. "Сегодня в День железнодорожника порассуждать, помечтать о том, чтобы это стало возможным, я думаю, мы тоже можем вместе со всеми", - заметил министр. Он утвердительно ответил на уточняющий вопрос, считает ли, что надо реализовывать сразу ряд проектов ВСМ.
23 апреля, 09:06Стало известно, какие поезда могут ездить по ВСМ в Петербург
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России нет ВСМ. РЖД в последние годы готовили в качестве первого проекта ВСМ Москва-Казань. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в середине апреля 2019 года сообщил, что глава государства Владимир Путин одобрил проектирование ВСМ в Петербург, руководствуясь соображениями целесообразности.
Песков добавлял, что вопрос создания такой магистрали в Казань окончательно не решен, продолжится изучение экономической целесообразности проекта. РЖД занялись подготовкой проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Первый замглавы Минтранса России Иннокентий Алафинов в середине июля текущего года сообщал, что Белоруссия интересуется прохождением ВСМ из Москвы в Минск и Варшаву.