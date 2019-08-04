В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, призывавшего через социальную сеть к насилию в отношении детей росгвардейцев, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Несогласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии. Его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации из-за подписей умерших и несуществующих людей. Во время акции за различные нарушения задержали 1074 человека. СК возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

После этого один из пользователей сети под ником Макс Стеклов опубликовал в Twitter сообщение, в котором фактически призвал к насильственным действиям в отношении детей силовиков. Это вызвало резонанс среди пользователей соцсетей.

Петренко сообщила, что по результатам проверки информации, размещенной в социальной сети с призывом совершать насильственные действия в отношении детей силовиков, возбуждено уголовное дело в отношении автора поста по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершённое публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", с угрозой применения насилия).

По словам представителя СК, в кратчайшие сроки следователи и оперативники установили личность того, кто скрывался под псевдонимом "Макс Стеклов". Им оказался житель Московской области Владислав Синица 1989 года рождения. Мужчине уже предъявили обвинение.

Официальный представитель ведомства сообщила, что в доме обвиняемого провели обыск, изъяли его персональный компьютер и мобильные телефоны. Следствие будет ходатайствовать об аресте Синицы. Кроме того, в рамках уголовного дела сотрудники правоохранительных органов проверят, причастен ли обвиняемый к другим правонарушениям.