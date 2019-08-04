Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T01:01Z
https://ria.ru/20190804/1557156481.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155714/16/1557141600_168:538:2852:2048_1036x0_80_0_0_d6cce8ff82267934f7e2fff39ee4fc1a.jpg
РИА Новости

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

Вчера, 17:36
56327
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, призывавшего через социальную сеть к насилию в отношении детей росгвардейцев, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Несогласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии. Его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации из-за подписей умерших и несуществующих людей. Во время акции за различные нарушения задержали 1074 человека. СК возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
После этого один из пользователей сети под ником Макс Стеклов опубликовал в Twitter сообщение, в котором фактически призвал к насильственным действиям в отношении детей силовиков. Это вызвало резонанс среди пользователей соцсетей.
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Вчера, 15:13
Эксперт призвал создать дополнительные нормы для защиты семей силовиков
Петренко сообщила, что по результатам проверки информации, размещенной в социальной сети с призывом совершать насильственные действия в отношении детей силовиков, возбуждено уголовное дело в отношении автора поста по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершённое публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", с угрозой применения насилия).
По словам представителя СК, в кратчайшие сроки следователи и оперативники установили личность того, кто скрывался под псевдонимом "Макс Стеклов". Им оказался житель Московской области Владислав Синица 1989 года рождения. Мужчине уже предъявили обвинение.
Официальный представитель ведомства сообщила, что в доме обвиняемого провели обыск, изъяли его персональный компьютер и мобильные телефоны. Следствие будет ходатайствовать об аресте Синицы. Кроме того, в рамках уголовного дела сотрудники правоохранительных органов проверят, причастен ли обвиняемый к другим правонарушениям.
Как отметила Петренко, экстремизм в любой форме, тем более направленный против сотрудников правоохранительных органов, будет и в дальнейшем пресекаться в рамках законодательства.
© Аккаунт Макса Стеклова в TwitterСкриншот твита Макса Стеклова
Скриншот твита Макса Стеклова
© Аккаунт Макса Стеклова в Twitter
Скриншот твита Макса Стеклова
16312512124291
Обсудить 173
МоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Молодцы!!!!!!!!!!!!!!!
4 августа, 17:40
сергей карпухин
288111021
Молодцы ребята!!!!!!! Только доведите это дело до логического законного конца!!! А не так (1.5 года исправработ, общественное порицание, "узник совести") Хорош уже сюсю-мусю.
4 августа, 18:17
bbogdanov65.ivanovo
230102020
Рекомендуем
Музыкант Вилли Токарев
Умер певец Вилли Токарев
РИА
Новости
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Свобода победила протест. Что произошло в Москве
Певец Вилли Токарев
Стала известна причина смерти Вилли Токарева
Место преступления в США
В результате стрельбы в Чикаго пострадали семь человек
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел России
Россия обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
В Госдуме ответили на слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
На Украине десантника ударили ножом из-за спора о Дне ВДВ
Американская актриса Эшли Бенсон и модель Кара Делевинь
Модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей подругой
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Депутат Верховной рады Украины от фракции Свобода Ирина Фарион
Фарион злорадно прокомментировала сибирские пожары
Первая леди Сирии Асма аль-Асад
Супруга президента Сирии Асма Асад вылечилась от рака
Туристы на Красной площади в Москве.
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Минный заградитель Hämeenmaa ВМС Финляндии
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Николай Булганин и Итиро Хатояма во время подписания совместной Декларации СССР и Японии. Кремль, 19 октября 1956
Рассекречен пункт, который Япония отказалась включить в декларацию с СССР
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
01:04Друзья Вилли Токарева в США рассказали, каким они запомнили музыканта
00:56СК начал проверку после гибели зацепера на крыше поезда Петербург – Москва
00:52Стрелок из Огайо приобрел винтовку в интернете
00:33Эксперты: 20% работников образования в РФ получают менее 15 тысяч рублей
00:32Исследование: лишь 12% россиян получают зарплату больше 75 тысяч рублей
00:24"Аэрофлот" 5 и 6 августа отменит рейсы в Лондон из-за забастовки в Хитроу
00:21"Сапсан" сообщением Петербург – Москва задержали из-за гибели зацепера
00:13Трамп провел переговоры с главами минюста и ФБР из-за стрельбы на выходных
00:04Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз
23:55В Каире начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
23:39Во Вьетнаме во время наводнения погибли пять человек, 14 пропали без вести
23:35При стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев
23:32В Боснии напомнили о роли Запада в изгнании сербов из Хорватии
23:08В Афганистане произошло землетрясение
23:06Глава СПЦ призвал Католическую церковь осудить преступления над сербами
23:06Как в России отреагировали на заявление Помпео о "возврате" Крыма
23:06МИД предупредил россиян о приближении шторма к Японии и Южной Корее
23:00Резервный борт вылетел в Минводы, где экстренно сел самолет
22:58Задержанный в Иране танкер с контрабандным топливом принадлежал Ираку
Лента новостейМолния