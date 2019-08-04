Песни Вилли Токарева останутся в народной памяти, считает Буланова

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Музыкант Вилли Токарев был жизнерадостным и энергичным человеком, талантливым музыкантом, его песни останутся в народной памяти, сказала РИА Новости певица Татьяна Буланова.

О кончине Вилли Токарева РИА Новости сообщил его сын Антон Токарев. Музыканта не стало на 85-м году жизни.

"Вилли Иванович был очень жизнерадостным, энергичным человеком. Мы с коллегами не переставали удивляться каждый раз, пересекаясь с ним на концертах и съемках, насколько он был молод душой. Его песни останутся в народной памяти, он был замечательным музыкантом и артистом. Это очень тяжелая утрата, я выражаю близким свои соболезнования. Он действительно был очень талантлив", — сказала собеседница агентства.

Вилли Токарев (полное имя Вилен) - один из самых популярных шансонье в СССР, исполнитель таких песен, как "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы". В 1974 году эмигрировал в США, в 1990-е годы вернулся в Россию.

В 2005 году Роберт Фарнон, аранжировавший песни Фрэнка Синатры, Тони Беннета и других классиков, пригласил Вилли Токарева в Лондон и восторженно отозвался об альбоме "Я Вас любил", охарактеризовав его как The Master Singer.