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РИА Новости
Культура

Песни Вилли Токарева останутся в народной памяти, считает Буланова

Вчера, 17:32
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Вилли Токарев
Певец Вилли Токарев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Музыкант Вилли Токарев был жизнерадостным и энергичным человеком, талантливым музыкантом, его песни останутся в народной памяти, сказала РИА Новости певица Татьяна Буланова.
О кончине Вилли Токарева РИА Новости сообщил его сын Антон Токарев. Музыканта не стало на 85-м году жизни.
"Вилли Иванович был очень жизнерадостным, энергичным человеком. Мы с коллегами не переставали удивляться каждый раз, пересекаясь с ним на концертах и съемках, насколько он был молод душой. Его песни останутся в народной памяти, он был замечательным музыкантом и артистом. Это очень тяжелая утрата, я выражаю близким свои соболезнования. Он действительно был очень талантлив", — сказала собеседница агентства.
Вилли Токарев (полное имя Вилен) - один из самых популярных шансонье в СССР, исполнитель таких песен, как "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы". В 1974 году эмигрировал в США, в 1990-е годы вернулся в Россию.
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В 2005 году Роберт Фарнон, аранжировавший песни Фрэнка Синатры, Тони Беннета и других классиков, пригласил Вилли Токарева в Лондон и восторженно отозвался об альбоме "Я Вас любил", охарактеризовав его как The Master Singer.
Токарев записал около 50 альбомов, он неоднократный обладатель премии "Шансон года".
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