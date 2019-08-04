Путин выразил соболезнования Трампу в связи с трагедиями в Техасе и Огайо

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо, сообщается на сайте Кремля.
"Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо", - говорится в сообщении.
Стрельба произошла в районе Орегон в Дейтоне, штат Огайо, в воскресенье. В результате десять человек, включая нападавшего, погибли, еще 16 пострадали. На месте инцидента работают сотрудники ФБР.
Это второй подобный инцидент в США за выходные - в субботу стрельба в торговом центре в городе Эль-Пасо на западе Техаса унесла жизни 20 человек, число раненых составляет 26. Многие из них в тяжёлом состоянии.
Вчера, 14:53Стрельба в Огайо попала на видео