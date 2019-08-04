Путин выразил соболезнования Трампу в связи с трагедиями в Техасе и Огайо

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо, сообщается на сайте Кремля.

"Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо", - говорится в сообщении.

Стрельба произошла в районе Орегон в Дейтоне, штат Огайо, в воскресенье. В результате десять человек, включая нападавшего, погибли, еще 16 пострадали. На месте инцидента работают сотрудники ФБР.