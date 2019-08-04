Глава МИД Иордании заявил о важности деэскалации в Персидском заливе

КАИР, 4 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Иордании Айман Сафари заявил, что королевство поддерживает позицию Ирака и Египта о необходимости разрешить кризис и сбавить напряженность в Персидском заливе.
"Наша позиция ясна – (она) в необходимости деэскалации в заливе и создании добрососедских отношений, и невмешательстве во внутренние дела государств", - сказал Сафари, выступая на пресс-конференции вместе со своим иракским и египетским коллегами.
"Мы все хотим действовать ради прекращения кризиса прекращения роста напряженности", - добавил иорданский министр.
Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в последние месяцы. В соседнем Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.
Вслед за этим произошел еще один инцидент: иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. Уже в июле корабль ВМС США сбил, как утверждается, иранский беспилотник над Ормузским проливом. В Иране отрицают, что потеряли летательный аппарат.