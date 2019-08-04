Глава МИД Иордании заявил о важности деэскалации в Персидском заливе

КАИР, 4 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Иордании Айман Сафари заявил, что королевство поддерживает позицию Ирака и Египта о необходимости разрешить кризис и сбавить напряженность в Персидском заливе.

"Наша позиция ясна – (она) в необходимости деэскалации в заливе и создании добрососедских отношений, и невмешательстве во внутренние дела государств", - сказал Сафари, выступая на пресс-конференции вместе со своим иракским и египетским коллегами.

"Мы все хотим действовать ради прекращения кризиса прекращения роста напряженности", - добавил иорданский министр.

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в последние месяцы. В соседнем Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.