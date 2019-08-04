В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей

Уточняется, что ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение из-за непогоды. В воскресенье и понедельник местами в регионе ожидаются ливни с грозами и градом, сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Ожидается непогода и на курорте.

В конце июля в Сочи прошли ливни, в результате которых в реки Сочи сошли несколько оползней. Вода вышла из берегов, были подмыты опоры автодороги в Центральном районе и обрушилась часть дорожного полотна. На месте происшествия был введен режим ЧС. Также из-за выхода из берегов ручья Безымянного были подтоплены несколько придомовых территорий и домов в селе Барановка.