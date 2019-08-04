Стала известна причина смерти Вилли Токарева

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российский певец и композитор Вилли Токарев ушел из жизни из-за онкологического заболевания. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Последний месяц он находился в одной из московских клиник, куда его госпитализировали 2 июля.
Артисту было 84 года.
Вилли Токарев — автор-исполнитель, звезда русской эмиграции, выступал в жанре русский шансон.
В 1974 году он переехал в США, где поначалу работал почтальоном и таксистом. В 1979 году выпустил свою первую пластинку "А жизнь — она всегда прекрасна", которая не была востребованной. Однако уже через два года вышел второй альбом Токарева — "В шумном балагане", — который прославил музыканта среди русскоязычных эмигрантов.
Несколько лет певец выступал в русских ресторанах на Брайтон-Бич. Среди его самых популярных песен — "Небоскребы", "Журавли" и "Чубчик кучерявый". В общей сложности Токарев записал около полусотни альбомов.
В конце восьмидесятых и начале девяностых артист приезжал в СССР с гастролями, а позже вернулся в Россию на постоянное место жительство.