Мигранты с немецкого судна Alan Kurdi сошли на берег в Мальте

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мигранты, спасенные в среду в Средиземном море судном Alan Kurdi немецкой неправительственной организации Sea-Eye, сошли на берег в порту Мальты с разрешения властей страны, сообщает телеканал Television Malta ( Мигранты, спасенные в среду в Средиземном море судном Alan Kurdi немецкой неправительственной организации Sea-Eye, сошли на берег в порту Мальты с разрешения властей страны, сообщает телеканал Television Malta ( TVM ).

"В ответ на запрос Германии Мальта позволит 40 мигрантам, перевозимым немецким судном Alan Kurdi… войти в порт. Правительство Германии и Европейская комиссия организовали распределение всех мигрантов между рядом государств - членов ЕС. Ни один мигрант не останется на территории Мальты", - ранее написал в своем Twitter премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

По данным телеканала, судно вооруженных сил Мальты доставило мигрантов на берег в 11.00 по местному времени (12.00 мск).

Судно Alan Kurdi немецкой неправительственной организации Sea-Eye спасло 40 мигрантов, включая женщин и детей, в Средиземном море в среду. Согласно заявлению представителя организации Гордена Излера, спасательная операция началась в среду ранним утром в более чем 40 километрах от берега. Среди спасенных из шлюпки были две женщины, одна из которых беременна, один младенец и еще два маленьких ребенка. По словам мигрантов, они выплыли ночью из ливийского города Таджура к востоку от Триполи.