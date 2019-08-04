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РИА Новости

Мигранты с немецкого судна Alan Kurdi сошли на берег в Мальте

Вчера, 16:57
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© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкСтолица Мальты Валетта
Столица Мальты Валетта
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Столица Мальты Валетта. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мигранты, спасенные в среду в Средиземном море судном Alan Kurdi немецкой неправительственной организации Sea-Eye, сошли на берег в порту Мальты с разрешения властей страны, сообщает телеканал Television Malta (TVM).
"В ответ на запрос Германии Мальта позволит 40 мигрантам, перевозимым немецким судном Alan Kurdi… войти в порт. Правительство Германии и Европейская комиссия организовали распределение всех мигрантов между рядом государств - членов ЕС. Ни один мигрант не останется на территории Мальты", - ранее написал в своем Twitter премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.
По данным телеканала, судно вооруженных сил Мальты доставило мигрантов на берег в 11.00 по местному времени (12.00 мск).
Судно Alan Kurdi немецкой неправительственной организации Sea-Eye спасло 40 мигрантов, включая женщин и детей, в Средиземном море в среду. Согласно заявлению представителя организации Гордена Излера, спасательная операция началась в среду ранним утром в более чем 40 километрах от берега. Среди спасенных из шлюпки были две женщины, одна из которых беременна, один младенец и еще два маленьких ребенка. По словам мигрантов, они выплыли ночью из ливийского города Таджура к востоку от Триполи.
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В начале июля мальтийские власти разрешили 65 мигрантам, спасенным судном Alan Kurdi немецкой неправительственной организации Sea-Eye у побережья Ливии, высадиться на берег. При этом было достигнуто соглашение после переговоров с Европейской комиссией и Германией, что мигранты будут перенаправлены в другие европейские страны.
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