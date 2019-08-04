Принца Чарльза пригласили сыграть в фильме о Джеймсе Бонде

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Принцу Чарльзу предложили сняться в фильме о Джеймсе Бонде, . Принцу Чарльзу предложили сняться в фильме о Джеймсе Бонде, сообщает The Sun.

Наследника престола пригласили сыграть самого себя, когда он приезжал на съемки несколько недель назад и встречался с Дэниелом Крейгом, сообщил источник, близкий к киноиндустрии.

"Принц Чарльз – прекрасный пример всего британского, отлично подойдет для камео, а фанатам Бонда во всем мире это точно понравится", - добавил он, уточнив, что "продюсеры ухватились за эту идею, потому что проект столкнулся с рядом неудач".

В июне в результате взрыва на съемках обрушилась часть декораций, и пострадал один из актеров, в мае Крейг получил травму, а в августе прошлого года из проекта ушел режиссер Дэнни Бойл.

Премьера очередной части бондианы намечена на апрель 2020 года.