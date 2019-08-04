Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-04T17:42Z
https://ria.ru/20190804/1557155567.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/148696/42/1486964241_0:18:3000:1706_1036x0_80_0_0_61f92df5a100339d96b39cb6a7418978.jpg
РИА Новости
Культура

Принца Чарльза пригласили сыграть в фильме о Джеймсе Бонде

Вчера, 17:42
106
© AP Photo / Darko VojinovicПринц Чарльз в крепости Калемегдан в Белграде, Сербия
Принц Чарльз в крепости Калемегдан в Белграде, Сербия
© AP Photo / Darko Vojinovic
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Принцу Чарльзу предложили сняться в фильме о Джеймсе Бонде, сообщает The Sun.
Наследника престола пригласили сыграть самого себя, когда он приезжал на съемки несколько недель назад и встречался с Дэниелом Крейгом, сообщил источник, близкий к киноиндустрии.
"Принц Чарльз – прекрасный пример всего британского, отлично подойдет для камео, а фанатам Бонда во всем мире это точно понравится", - добавил он, уточнив, что "продюсеры ухватились за эту идею, потому что проект столкнулся с рядом неудач".
В июне в результате взрыва на съемках обрушилась часть декораций, и пострадал один из актеров, в мае Крейг получил травму, а в августе прошлого года из проекта ушел режиссер Дэнни Бойл.
Премьера очередной части бондианы намечена на апрель 2020 года.
В 2012 году королева Елизавета II приняла участие в ролике, снятом к лондонской Олимпиаде. В нем Джеймс Бонд (Дэниел Крэйг) приезжает за ней в Букингемский дворец, и они вместе летят на вертолете на церемонию открытия Игр.
Рами Малек на церемонии вручения премии Оскар-2019
3 июля, 20:20
Рами Малек рассказал, как согласился на роль в фильме про Джеймса Бонда
000000
КультураКино и сериалыНовости культурыДжеймс БондДэниел КрейгЕлизавета II
Рекомендуем
Скриншот из фильма Черная пантера
Назван самый умный герой киновселенной Marvel
РИА
Новости
Актер Леонардо ДиКаприо во время фотосессии фильма Однажды... в Голливуде (Once Upon a Time in Hollywood) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Леонардо Ди Каприо дал совет начинающим актерам
Элвис Пресли на фото 1964 года и актер Остин Батлер, сыграющий его байопике
Стала известна дата выхода на экраны фильма об Элвисе Пресли
Кукла – персонаж из серии мультфильмов про Чебурашку
"Союзмультфильм" предложил работу автору Чебурашки в стиле "Игры престолов"
Лента
новостей
Выступление Тейлор Свифт на автопробеге «Формула-1». Штат Техас, 22 октября 2016
Тейлор Свифт пригласила поклонников домой послушать новый альбом
Американский военный корабль USS Thunderbolt в Персидском заливе
Глава МИД Иордании заявил о важности деэскалации в Персидском заливе
Лондонский аэропорт Хитроу
Сотрудники Хитроу отложили забастовку
Сотрудники полиции
В Москве у безработной украли более полутора миллионов рублей
Макет скоростного поезда на открытии информационного центра ВСМ Москва – Казань в городе Казани
Минтранс предложил создать в России сеть высокоскоростных магистралей
Столица Мальты Валетта
Мигранты с немецкого судна Alan Kurdi сошли на берег в Мальте
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Число подтопленных паводком жилых домов в Приамурье сократилось до 54
Афганский военный в Кабуле
При взрыве в Кабуле погибли два человека, 25 пострадали
Пожар в ТЦ Садарак в Баку. 4 августа 2019
При тушении пожара в Баку отравились семеро спасателей
Машины Скорой помощи в Сирии
В результате обстрела боевиков пострадали четверо сирийских военных
Актер Кевин Спейси
Кевин Спейси впервые появился на публике после скандальных обвинений
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
01:04Друзья Вилли Токарева в США рассказали, каким они запомнили музыканта
00:56СК начал проверку после гибели зацепера на крыше поезда Петербург – Москва
00:52Стрелок из Огайо приобрел винтовку в интернете
00:33Эксперты: 20% работников образования в РФ получают менее 15 тысяч рублей
00:32Исследование: лишь 12% россиян получают зарплату больше 75 тысяч рублей
00:24"Аэрофлот" 5 и 6 августа отменит рейсы в Лондон из-за забастовки в Хитроу
00:21"Сапсан" сообщением Петербург – Москва задержали из-за гибели зацепера
00:13Трамп провел переговоры с главами минюста и ФБР из-за стрельбы на выходных
00:04Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз
23:55В Каире начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
23:39Во Вьетнаме во время наводнения погибли пять человек, 14 пропали без вести
23:35При стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев
23:32В Боснии напомнили о роли Запада в изгнании сербов из Хорватии
23:08В Афганистане произошло землетрясение
23:06Глава СПЦ призвал Католическую церковь осудить преступления над сербами
23:06Как в России отреагировали на заявление Помпео о "возврате" Крыма
23:06МИД предупредил россиян о приближении шторма к Японии и Южной Корее
23:00Резервный борт вылетел в Минводы, где экстренно сел самолет
22:58Задержанный в Иране танкер с контрабандным топливом принадлежал Ираку
Лента новостейМолния