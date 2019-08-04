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РИА Новости

Полиция Нью-Йорка усилила патрули после стрельбы в Техасе и Огайо

Вчера, 16:41
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© AP Photo / John MinchilloНа месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
© AP Photo / John Minchillo
НЬЮ-ЙОРК, 4 авг – РИА Новости. В полиции Нью-Йорка подтвердили увеличение присутствия патрулей на улицах города на фоне двух за сутки массовых убийств в США.
Ранее телеканал NY1 сообщил, что полицейских на улицах Нью-Йорка стало больше, в частности на площади Таймс-сквер, которую каждый день посещают тысячи туристов.
Стрельба в Огайо
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"Да, мы увеличили присутствие сотрудников полиции", - сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
Собеседник агентства не уточнил, насколько усилены наряды, сколько дополнительно полицейских привлечено. По его словам, такой режим будет действовать до тех пор, пока в этом не отпадет надобность.
Как сообщает полиция в Twitter, "несмотря на то, что пока нет конкретных угроз городу", полиция Нью-Йорка разворачивает дополнительные силы в целях предосторожности. Жителей города попросили не переживать в случае, если они заметят скопления полицейских.
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Стрельба произошла в районе Орегон в Дейтоне, штат Огайо, в воскресенье. В результате десять человек, включая нападавшего, погибли, еще 16 пострадали. На месте инцидента работают сотрудники ФБР.
Это второй подобный инцидент в США за выходные - в субботу стрельба в торговом центре в городе Эль-Пасо на западе Техаса унесла жизни 20 человек, число раненых составляет 26. Многие из них в тяжёлом состоянии.
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