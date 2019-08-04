Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-04T17:25Z
https://ria.ru/20190804/1557155523.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149753/53/1497535377_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7d5513b7536e47386210473fd2db71ab.jpg
РИА Новости

В Москве погода установила температурный рекорд за 70 лет

Вчера, 16:39
15426
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина с зонтом на улице Кузнецкий мост в Москве во время дождя
Мужчина с зонтом на улице Кузнецкий мост в Москве во время дождя
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Холодное воскресенье в Москве побило температурный рекорд как минимум за последние 70 лет, к 16.00 воздух в столице прогрелся до 13,5 градусов, в понедельник также ожидается рекордно холодная температура, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее Тишковец рассказал РИА Новости, что в воскресенье в Москве температура днем составит лишь 13-15 градусов тепла и что это 4 августа может стать самым холодным минимум за 70 лет метеонаблюдений.
По его словам, в этот день температура ни разу не была ниже 15 градусов, судя по климатическим данным с 1948 года.
"В 16.00 на станции ВДНХ было 13,5 градусов, то есть уже можно сказать, что сегодня самое холодное 4 августа за последние 70 лет, а может и больше, просто более ранних данных уже нет", - сказал Тишковец.
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Вчера, 16:35
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии в Москве
Он также отметил, что понедельник также может побить рекорды холода 70-летней давности.
"Завтра нас опять ожидает рекорд за последние 70 лет, уже именно для 5 августа. Завтра будет день еще более прохладный", - сказал Тишковец.
Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что в понедельник в столице ожидается по-осеннему холодная погода с дневной температурой 11-13 градусов.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45
Уровни опасности погоды
11938221
Обсудить 1
Евгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
Рекомендуем
Туристы на Красной площади в Москве.
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
РИА
Новости
Певец Вилли Токарев
Стала известна причина смерти Вилли Токарева
Музыкант Вилли Токарев
Умер певец Вилли Токарев
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Свобода победила протест. Что произошло в Москве
Лента
новостей
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
В Госдуме ответили на слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины
Американская актриса Эшли Бенсон и модель Кара Делевинь
Модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей подругой
Полиция
Девочку, которую искали под Волгоградом четыре дня, нашли живой
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
На Украине десантника ударили ножом из-за спора о Дне ВДВ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии в Москве
Первая леди Сирии Асма аль-Асад
Супруга президента Сирии Асма Асад вылечилась от рака
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Территорию Тулуна, пострадавшую от паводка, исключат из зоны заселения
Набережная в Сочи
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей
Легкая атлетика
Врачи предупредили об опасности кроссовок
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
01:04Друзья Вилли Токарева в США рассказали, каким они запомнили музыканта
00:56СК начал проверку после гибели зацепера на крыше поезда Петербург – Москва
00:52Стрелок из Огайо приобрел винтовку в интернете
00:33Эксперты: 20% работников образования в РФ получают менее 15 тысяч рублей
00:32Исследование: лишь 12% россиян получают зарплату больше 75 тысяч рублей
00:24"Аэрофлот" 5 и 6 августа отменит рейсы в Лондон из-за забастовки в Хитроу
00:21"Сапсан" сообщением Петербург – Москва задержали из-за гибели зацепера
00:13Трамп провел переговоры с главами минюста и ФБР из-за стрельбы на выходных
00:04Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз
23:55В Каире начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
23:39Во Вьетнаме во время наводнения погибли пять человек, 14 пропали без вести
23:35При стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев
23:32В Боснии напомнили о роли Запада в изгнании сербов из Хорватии
23:08В Афганистане произошло землетрясение
23:06Глава СПЦ призвал Католическую церковь осудить преступления над сербами
23:06Как в России отреагировали на заявление Помпео о "возврате" Крыма
23:06МИД предупредил россиян о приближении шторма к Японии и Южной Корее
23:00Резервный борт вылетел в Минводы, где экстренно сел самолет
22:58Задержанный в Иране танкер с контрабандным топливом принадлежал Ираку
Лента новостейМолния