В Москве погода установила температурный рекорд за 70 лет

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Холодное воскресенье в Москве побило температурный рекорд как минимум за последние 70 лет, к 16.00 воздух в столице прогрелся до 13,5 градусов, в понедельник также ожидается рекордно холодная температура, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее Тишковец рассказал РИА Новости, что в воскресенье в Москве температура днем составит лишь 13-15 градусов тепла и что это 4 августа может стать самым холодным минимум за 70 лет метеонаблюдений.
По его словам, в этот день температура ни разу не была ниже 15 градусов, судя по климатическим данным с 1948 года.
"В 16.00 на станции ВДНХ было 13,5 градусов, то есть уже можно сказать, что сегодня самое холодное 4 августа за последние 70 лет, а может и больше, просто более ранних данных уже нет", - сказал Тишковец.
Он также отметил, что понедельник также может побить рекорды холода 70-летней давности.
"Завтра нас опять ожидает рекорд за последние 70 лет, уже именно для 5 августа. Завтра будет день еще более прохладный", - сказал Тишковец.
Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что в понедельник в столице ожидается по-осеннему холодная погода с дневной температурой 11-13 градусов.
30 мая 2017, 21:45Уровни опасности погоды