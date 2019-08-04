В Москве погода установила температурный рекорд за 70 лет

Мужчина с зонтом на улице Кузнецкий мост в Москве во время дождя

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Холодное воскресенье в Москве побило температурный рекорд как минимум за последние 70 лет, к 16.00 воздух в столице прогрелся до 13,5 градусов, в понедельник также ожидается рекордно холодная температура, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Ранее Тишковец рассказал РИА Новости, что в воскресенье в Москве температура днем составит лишь 13-15 градусов тепла и что это 4 августа может стать самым холодным минимум за 70 лет метеонаблюдений.

По его словам, в этот день температура ни разу не была ниже 15 градусов, судя по климатическим данным с 1948 года.

"В 16.00 на станции ВДНХ было 13,5 градусов, то есть уже можно сказать, что сегодня самое холодное 4 августа за последние 70 лет, а может и больше, просто более ранних данных уже нет", - сказал Тишковец.

Он также отметил, что понедельник также может побить рекорды холода 70-летней давности.

"Завтра нас опять ожидает рекорд за последние 70 лет, уже именно для 5 августа. Завтра будет день еще более прохладный", - сказал Тишковец.