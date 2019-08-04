В Таджикистане разбился самолет Ан-2, пилот погиб

ДУШАНБЕ, 4 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Один пилот погиб, другой ранен в результате крушения самолета Ан-2 в воскресенье в Таджикистане, сообщили РИА Новости в пресс-службе ДОСААФ Таджикистана.

"Крушение учебного самолета произошло на аэродроме "Фахрабад" в 30 километрах южнее Душанбе, когда при заходе на посадку на высоте 10 метров двигатель самолета внезапно заглох и Ан-2 рухнул на землю", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после аварии 65-летний Ильхом Рахматов и 20-летний Бахтиёр Давлататов были доставлены в больницу района Хуросон, где Рахматов скончался.

"В тот день самолет Ан-2 совершал учебный полет, в ходе которого 8 человек совершили прыжки с парашютом, после чего самолет пошел на посадку", - сказали в пресс-службе. По факту крушения учебного самолета расследование ведет Госкомитет национальной безопасности Таджикистана.

Аэроклуб в Фахрабаде был основан в 1936 году и в советский период успел выпустить несколько тысяч спортсменов и несколько десятков чемпионов, среди которых самый известный - заслуженный мастер спорта СССР Юрий Баранов, 19-кратный мировой рекордсмен, чемпион мира, единственный человек на Земле, совершивший 16 тысяч прыжков с парашютом. Находясь в составе парашютно-альпинистской экспедиции, он первым в СССР спустился с "семитысячника" - пика Коммунизма.

Ан-2 — советский лёгкий многоцелевой самолёт, он используется как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, пассажирский самолёт и состоит на вооружении ВВС многих стран. Многие самолёты летают более 40 лет.