Вилли Токарев обладал особой энергетикой, отметила Успенская

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Шансонье Вилли Токарев обладал особой энергетикой, его уход из жизни является тяжелой потерей, с которой трудно примириться, сказала в разговоре с РИА Новости российская певица Любовь Успенская.
Ранее сын музыканта Антон Токарев сообщил в разговоре с РИА Новости, что певец скончался на 85-м году жизни.
"Я не верю, что это могло случиться, потому что он настолько был крепкий и здоровый, и когда я последний раз с ним виделась, я спросила: "Вилли, расскажи мне свой секрет: у тебя такая энергетика, тебе столько лет, вот что ты делаешь для того, чтобы работать в таком возрасте?". А он мне говорил: "Я утром на завтрак выпиваю 50 грамм водочки, в обед и на ужин, и никогда больше. Вот это меня держит!" - сообщила Успенская.
Она отметила, что для неё уход Вилли Токарева является очень тяжелой потерей.
Вилен Токарев, более известный как Вилли Токарев – советский, американский и российский автор-исполнитель песен в жанре русский шансон. Токарев в 1974 году эмигрировал в США, где стал популярен среди эмигрантов, выступал в ресторанах на Брайтон-Бич. В 2005 году вернулся в Россию. Исполнитель таких популярных песен, как "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы" и многие другие.