Вилли Токарев обладал особой энергетикой, отметила Успенская

"Я не верю, что это могло случиться, потому что он настолько был крепкий и здоровый, и когда я последний раз с ним виделась, я спросила: "Вилли, расскажи мне свой секрет: у тебя такая энергетика, тебе столько лет, вот что ты делаешь для того, чтобы работать в таком возрасте?". А он мне говорил: "Я утром на завтрак выпиваю 50 грамм водочки, в обед и на ужин, и никогда больше. Вот это меня держит!" - сообщила Успенская.