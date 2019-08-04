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РИА Новости

В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии в Москве

Вчера, 16:35
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© РИА Новости / Виталий БелоусовНебоскребы делового центра "Москва-сити", здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова прокомментировала RT ситуацию с погодными аномалиями в Москве.
По ее словам, причиной похолодания мог стать приток холодного воздуха с северо-востока и наличие большого количества облаков.
"Обычно, когда с севера приходит воздух, воздушная масса начинает прогреваться. В этот раз этого не происходит, потому что циклон стационировал над территорией и кружил над европейской Россией", — заявила Макарова.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что летнее тепло вернется в Москву с 7 августа. При этом, согласно прогнозу, всю неделю в столице будут идти дожди.
Туристы на Красной площади в Москве.
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