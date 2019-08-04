В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии в Москве

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова прокомментировала RT ситуацию с погодными аномалиями в Москве.
По ее словам, причиной похолодания мог стать приток холодного воздуха с северо-востока и наличие большого количества облаков.
"Обычно, когда с севера приходит воздух, воздушная масса начинает прогреваться. В этот раз этого не происходит, потому что циклон стационировал над территорией и кружил над европейской Россией", — заявила Макарова.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что летнее тепло вернется в Москву с 7 августа. При этом, согласно прогнозу, всю неделю в столице будут идти дожди.