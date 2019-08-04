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РИА Новости

Авиация Минобороны потушила 753 тысячи гектаров горящего леса в Сибири

Вчера, 16:31
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© РИА НовостиЛесные пожары в Красноярском крае
Лесные пожары в Красноярском крае
© РИА Новости
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Авиация Минобороны России за четыре дня ликвидировала лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на площади 753 тысячи гектаров, сообщили в военном ведомстве.
"За четыре дня работы авиации Минобороны России в Красноярском крае и Иркутской области удалось затушить лесные пожары на площади 753 тысячи гектаров", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что 4 августа самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации Минобороны РФ совершили 24 вылета, сбросив на охваченные огнем лесные массивы 1008 тонн воды. Кроме того, вертолеты Ми-8 армейской авиации совершили 37 вылетов и сбросили 650 тонн.
Только за сутки потушено 303 тысячи гектаров горящего леса, ликвидировано 56 очагов открытого возгорания, отметили в военном ведомстве.
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