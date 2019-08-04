Шаманы собрались на Ольхоне, чтобы попросить о помощи в борьбе с пожарами

КРАСНОЯРСК, 4 авг - РИА Новости. Около 50 шаманов из России, Германии, Монголии и Польши провели на острове Ольхон на Байкале обряд с просьбой к богам прекратить таежные пожары и наводнения, сообщили РИА Новости в межрегиональной организации шаманов "Тэнгери".

"Тайлаган завершен. Была очень мощная энергетика. В обряде участвовали около 50 шаманов из Монголии, Польши, Германии и естественно из Бурятии. Было жертвоприношение в виде еды", - сказал собеседник агентства.

Ранее в "Тэнгери" анонсировали, что в воскресенье на Ольхоне будет проведен тайлаган для избавления от природных катаклизмов. Тайлаган – это обряд, совершаемый шаманом, который просит у богов благополучия и отвадить беды и несчастия.