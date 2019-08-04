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РИА Новости

В Рижском порту нетрезвый капитан дважды посадил грузовое судно на мель

Вчера, 16:27
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© РИА Новости / Оксана ДжаданРижский свободный порт
Рижский свободный порт
© РИА Новости / Оксана Джадан
РИГА, 4 авг – РИА Новости. Грузовое судно Hadeland под флагом Барбадоса и Антигуа дважды село на мель в акватории Рижского свободного порта из-за действий пьяного капитана, говорится в сообщении Службы береговой охраны.
Инцидент произошел вечером в субботу. Судно село на мель при выходе из порта, но смогло своими силами сняться с нее. Примерно через 20 минут оно снова село на мель.
На место происшествия было отправлено судно береговой охраны KA-06 "Гайсма".
"Латвийская сторона поднялась на борт и в результате осмотра констатировала, что капитан судна пьян", - говорится в сообщении береговой охраны.
О случившемся составлен протокол, Hadeland отбуксирован обратно в Рижский порт.
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