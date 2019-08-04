В Рижском порту нетрезвый капитан дважды посадил грузовое судно на мель

РИГА, 4 авг – РИА Новости. Грузовое судно Hadeland под флагом Барбадоса и Антигуа дважды село на мель в акватории Рижского свободного порта из-за действий пьяного капитана, говорится в сообщении Службы береговой охраны.

Инцидент произошел вечером в субботу. Судно село на мель при выходе из порта, но смогло своими силами сняться с нее. Примерно через 20 минут оно снова село на мель.