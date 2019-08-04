Девочку, которую искали под Волгоградом четыре дня, нашли живой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг - РИА Новости. Рыбак обнаружил живой девочку-подростка, которую со среды разыскивали в Михайловском районе Волгоградской области, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по области.

Девочка 2003 года рождения ушла из дома в среду вечером и не вернулась. Родители обратились в полицию в тот же день. По тревоге был поднят весь личный состав полиции. В поисках задействовали свыше 350 сотрудников полиции, Росгвардии, казаков, общественности и МЧС. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

"Сегодня поиски были завершены. Девочка обнаружена в окрестностях станицы Раздоринской возле озера Богатое", - сказал представитель ведомства. Он уточнил, что рыбак, возвращавшийся домой, услышал возле озера детские всхлипы и позвал полицейских.