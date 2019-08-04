В МЧС рассказали об авиации ведомства, работающей на тушении лесных пожаров

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пять воздушных судов, в том числе два самолета-амфибии Бе-200, привлечены к тушению природных пожаров на территории заповедников в Качугском и Казачинско-Ленском районах Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На ликвидации лесных пожаров на территории природных заповедников задействованы пять воздушных судов, в том числе два самолета Бе-200", - сказал собеседник агентства.

По его словам, вертолет Ми-26 МЧС России осуществляет переброску аэромобильной группировки в Керенский район.