В МЧС рассказали об авиации ведомства, работающей на тушении лесных пожаров

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пять воздушных судов, в том числе два самолета-амфибии Бе-200, привлечены к тушению природных пожаров на территории заповедников в Качугском и Казачинско-Ленском районах Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На ликвидации лесных пожаров на территории природных заповедников задействованы пять воздушных судов, в том числе два самолета Бе-200", - сказал собеседник агентства.
По его словам, вертолет Ми-26 МЧС России осуществляет переброску аэромобильной группировки в Керенский район.
"Накануне, благодаря работе авиации, было ликвидировано более 12 тысяч метров кромки лесных пожаров в Казачинско-Ленском и Качугском заповедниках, а также в Усть-Кутском районе", - отметил представитель ведомства.