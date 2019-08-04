Каир и Эр-Рияд поприветствовали конституционную декларацию в Судане

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. МИД Египта и Саудовской Аравии заявили, что приветствуют конституционную декларацию в Судане, которая заменит стране основной закон на предстоящий переходный период.

Ранее сообщалось, что представители переходного военного совета и оппозиционных "Сил за свободу и перемены" подписались под конституционной декларацией. Посредник от Африканского союза Мухаммед аль-Хасан Лабат объявил, что окончательное подписание конституционной декларации состоится 17 августа.

"Арабская республика Египет приветствует в заявлении министерства иностранных дел сегодня, 4 августа, соглашение, которое было достигнуто в братском Судане переходным военным советом и "Силами за свободу и перемены" по пунктам документа конституционной декларации, с которой связано проведение переходного этапа в стране, и считает, что это соглашение является важным шагом на правильном пути к достижению безопасности и стабильности в стране", - сообщается в заявлении МИД Египта в Facebook

"Мы приветствуем соглашение по конституционной декларации и ее парафирование между переходным военным советом и "Силами за свободу и перемены" в Судане. Мы считаем этот шаг качественным переходом братского Судана в сторону безопасности, мира и стабильности и отмечаем усилия всех сторон, приложенные для победы национальных интересов и открытия новой страницы в истории страны", - говорится в сообщении МИД Саудовской Аравии в Twitter.