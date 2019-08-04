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РИА Новости
Ситуация в Судане

Каир и Эр-Рияд поприветствовали конституционную декларацию в Судане

Вчера, 16:16
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. МИД Египта и Саудовской Аравии заявили, что приветствуют конституционную декларацию в Судане, которая заменит стране основной закон на предстоящий переходный период.
Ранее сообщалось, что представители переходного военного совета и оппозиционных "Сил за свободу и перемены" подписались под конституционной декларацией. Посредник от Африканского союза Мухаммед аль-Хасан Лабат объявил, что окончательное подписание конституционной декларации состоится 17 августа.
"Арабская республика Египет приветствует в заявлении министерства иностранных дел сегодня, 4 августа, соглашение, которое было достигнуто в братском Судане переходным военным советом и "Силами за свободу и перемены" по пунктам документа конституционной декларации, с которой связано проведение переходного этапа в стране, и считает, что это соглашение является важным шагом на правильном пути к достижению безопасности и стабильности в стране", - сообщается в заявлении МИД Египта в Facebook.
"Мы приветствуем соглашение по конституционной декларации и ее парафирование между переходным военным советом и "Силами за свободу и перемены" в Судане. Мы считаем этот шаг качественным переходом братского Судана в сторону безопасности, мира и стабильности и отмечаем усилия всех сторон, приложенные для победы национальных интересов и открытия новой страницы в истории страны", - говорится в сообщении МИД Саудовской Аравии в Twitter.
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Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военсоветом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились. Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза.
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Ситуация в СуданеСаудовская АравияСуданЕгипетВ мире
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