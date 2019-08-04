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РИА Новости

На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись семь машин

Вчера, 16:16
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта перекрыто на федеральной трассе М-10 "Россия" в Новгородской области после столкновения семи машин, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На 563-м километре трассы в районе населенного пункта Трегубово столкнулись пять легковых и два грузовых автомобиля. Предварительно, пострадали семь человек - пятеро взрослых и двое детей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, движение транспорта на месте ДТП временно перекрыто.
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