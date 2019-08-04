На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись семь машин

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта перекрыто на федеральной трассе М-10 "Россия" в Новгородской области после столкновения семи машин, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На 563-м километре трассы в районе населенного пункта Трегубово столкнулись пять легковых и два грузовых автомобиля. Предварительно, пострадали семь человек - пятеро взрослых и двое детей", - сказал собеседник агентства.