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РИА Новости

Врач рассказал о работе павильонов "Здоровая Москва"

Вчера, 16:06
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЖители отдыхают на Пушкинской набережной в Парке Горького в Москве
Жители отдыхают на Пушкинской набережной в Парке Горького в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Жители отдыхают на Пушкинской набережной в Парке Горького в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Даже те люди, которые ходят в поликлинику редко, проходят обследования в павильонах "Здоровая Москва", расположенных парках и общественных местах города, сообщил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Павильон чаще посещают люди трудоспособного возраста, те люди, которые при обычных условиях в поликлинику на диспансеризацию приходят реже. Еще одним плюсом можно считать, что павильон работает до 22, и в это вечернее время много людей, которые в рабочее время не могут прийти в поликлинику, сюда приходят", - сказал Тяжельников.
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Он также отметил, что среди посетителей павильонов довольно много мужчин, притом что мужчины обычно не так следят за своим здоровьем и реже проходят диспансеризации в поликлиниках.
"У нас количество мужчин, которые посещают павильон, их на 10% больше, чем обычно посещают поликлинику. Это, действительно, уже маленькая, но победа", - сказал Тяжельников.
В столице работают 46 павильонов "Здоровая Москва", где горожане, в частности, могут сдать анализы крови более чем по 20 показателям, сделать электрокардиографию и измерить артериальное давление, определить индекс массы тела на основании веса, роста и объема талии, сделать флюорографию, измерить внутриглазное давление и пройти другие процедуры.
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ЗдоровьеМоскваОбщество
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