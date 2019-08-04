В Огайо приспустят флаги в память о жертвах стрельбы в Дейтоне

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Губернатор штата Огайо Майк Деуайн распорядился приспустить все флаги в штате в память о жертвах стрельбы в городе Дейтон.

"Я распорядился, чтобы флаги в Огайо были наполовину приспущены в знак уважения и в память о жертвах, лишившихся жизней сегодня утром", - написал Деуайн в своем Twitter

Он также выразил благодарность сотрудникам полиции и экстренных служб и заявил о готовности оказать "любую поддержку на уровне штата".

Стрельба произошла в районе Орегон в Дейтоне, штат Огайо. В результате погибли десять человек, включая стрелка, еще 26 пострадали. Полиция сообщила, что стрелок был нейтрализован менее чем за минуту. Правоохранители полагают, что в нападении принимал участие только один стрелок.