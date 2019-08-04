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РИА Новости

Бунимович призвал к диалогу с детьми, чтобы уберечь их от незаконных акций

Вчера, 16:00
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© Фото : ГУ-ВШЭЕвгений Бунимович
Евгений Бунимович
© Фото : ГУ-ВШЭ
Евгений Бунимович. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович призвал родителей и педагогов к диалогу с подростками, чтобы уберечь их от участия в незаконных акциях протеста, отметив, что на несогласованном митинге в субботу в Москве было задержано свыше 50 несовершеннолетних.
В субботу пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, за различные нарушения задержаны около 600 человек.
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Бунимович отметил, что большинство из задержанных подростков были отпущены домой, но есть и более сложные ситуации с подростками из других городов, либо теми, чьи родители находятся не в городе, эти ситуации решаются индивидуально.
"Будем связываться с теми, кого еще не передали родителям, потому что родители не здесь. Сейчас они по закону могут находиться в соответствующих центрах", - сказал омбудсмен.
Он отметил, что многие подростки жаловались на то, что были задержаны случайно. "В самих ОВД устно в основном жалобы были на то, что они вообще тут ни при чем и шли мимо, хотя есть и те, кто убежденно говорили, куда они шли и зачем", - сказал омбудсмен.
Он также отметил, что такие задержания не должны сказываться на допуске школьников и студентов к занятиям.
"Это нарушение права на получение образования... Надо уметь с ними разговаривать. Родителям, школе, всем нужно находиться с ними в диалоге, чтобы они не выходили на улицы. Есть школа, которая должна быть клубом, с дебатами, с разговорами, чтобы разные аргументы высказывались", - отметил Бунимович.
Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии было предложено провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Либертарианская партия прекратила переговоры и отозвала заявку.
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26 июля, 09:00
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