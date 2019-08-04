Глава Пакистана призвал Трампа выступить посредником в переговорах с Индией

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал президента США Дональда Трампа выступить в качестве посредника в переговорах между Индией и Пакистаном в урегулировании ситуации вокруг спорного региона Кашмир.
Ранее Трамп выразил готовность выступить посредником в споре между Индией и Пакистаном. Он заявил, что встречался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в июле. По словам Трампа, премьер предложил ему выступить посредником в урегулировании ситуации вокруг Кашмира. Позднее официальный представитель индийского МИД заявил, что Индия не обращалась к Трампу с подобной просьбой.
"Президент Трамп предлагал выступить в качестве посредника по Кашмиру. Пришло время для этого, поскольку ситуация там (в Кашмире – прим.ред) и вдоль линии контроля усугубляется из-за новых агрессивных действий индийских оккупационных сил. Это может перерасти в кризис регионального масштаба", - написал Хан в Twitter.
В субботу Пакистан обвинил Индию в применении кассетных боеприпасов против мирных жителей и их убийстве вдоль линии контроля между двумя странами, индийская сторона отвергает эти обвинения. В результате этих действий, по данным пакистанской стороны, два мирных жителя, включая 4-летнего мальчика, погибли, а 11 получили тяжелые ранения. Пакистанская межведомственная служба по связям с общественностью (ISPR) призвала международное сообщество "обратить внимание на это вопиющее нарушение Индией международных законов".
В Джамму и Кашмире - единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, - активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.