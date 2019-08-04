Глава Пакистана призвал Трампа выступить посредником в переговорах с Индией

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал президента США Дональда Трампа выступить в качестве посредника в переговорах между Индией и Пакистаном в урегулировании ситуации вокруг спорного региона Кашмир.

Ранее Трамп выразил готовность выступить посредником в споре между Индией и Пакистаном. Он заявил, что встречался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в июле. По словам Трампа, премьер предложил ему выступить посредником в урегулировании ситуации вокруг Кашмира. Позднее официальный представитель индийского МИД заявил, что Индия не обращалась к Трампу с подобной просьбой.

"Президент Трамп предлагал выступить в качестве посредника по Кашмиру. Пришло время для этого, поскольку ситуация там (в Кашмире – прим.ред) и вдоль линии контроля усугубляется из-за новых агрессивных действий индийских оккупационных сил. Это может перерасти в кризис регионального масштаба", - написал Хан в Twitter

В субботу Пакистан обвинил Индию в применении кассетных боеприпасов против мирных жителей и их убийстве вдоль линии контроля между двумя странами, индийская сторона отвергает эти обвинения. В результате этих действий, по данным пакистанской стороны, два мирных жителя, включая 4-летнего мальчика, погибли, а 11 получили тяжелые ранения. Пакистанская межведомственная служба по связям с общественностью (ISPR) призвала международное сообщество "обратить внимание на это вопиющее нарушение Индией международных законов".