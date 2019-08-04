В ОБСЕ обеспокоены антииммигрантскими мотивами стрельбы в США

Полиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019

ВАРШАВА, 4 авг - РИА Новости. Глава БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир обеспокоена возможными антииммигрантскими мотивами стрельбы в американских городах Эль-Пасо и Дейтон.

"Я глубоко обеспокоена тем, что убийства в Эль-Пасо, вероятно, были мотивированы ненавистью к иммигрантам, и призываю власти США расследовать эти террористические акты", - написала Гисладоттир в своем Twiter

"Сегодня мои мысли о жертвах и их семьях в Эль-Пасо и Дейтоне", - добавила она.

Стрельба произошла в районе Орегон в Дейтоне в воскресенье. В результате десять человек, включая нападавшего, погибли, еще 16 пострадали. На месте инцидента работают сотрудники ФБР.