В ОБСЕ обеспокоены антииммигрантскими мотивами стрельбы в США

ВАРШАВА, 4 авг - РИА Новости. Глава БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир обеспокоена возможными антииммигрантскими мотивами стрельбы в американских городах Эль-Пасо и Дейтон.
"Я глубоко обеспокоена тем, что убийства в Эль-Пасо, вероятно, были мотивированы ненавистью к иммигрантам, и призываю власти США расследовать эти террористические акты", - написала Гисладоттир в своем Twiter.
"Сегодня мои мысли о жертвах и их семьях в Эль-Пасо и Дейтоне", - добавила она.
Стрельба произошла в районе Орегон в Дейтоне в воскресенье. В результате десять человек, включая нападавшего, погибли, еще 16 пострадали. На месте инцидента работают сотрудники ФБР.
Это второй подобный инцидент в США за выходные - в субботу стрельба в торговом центре в городе Эль-Пасо на западе Техаса унесла жизни 20 человек, число раненых составляет 26. Многие из них в тяжёлом состоянии.