Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-04T15:54Z
https://ria.ru/20190804/1557154865.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155715/08/1557150860_0:175:3072:1903_1036x0_80_0_0_509a88bb5a5045c912f06dc7ff2679d0.jpg
РИА Новости

В ОБСЕ обеспокоены антииммигрантскими мотивами стрельбы в США

Вчера, 15:54
452
© REUTERS / Jose Luis GonzalezПолиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
Полиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez
ВАРШАВА, 4 авг - РИА Новости. Глава БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир обеспокоена возможными антииммигрантскими мотивами стрельбы в американских городах Эль-Пасо и Дейтон.
"Я глубоко обеспокоена тем, что убийства в Эль-Пасо, вероятно, были мотивированы ненавистью к иммигрантам, и призываю власти США расследовать эти террористические акты", - написала Гисладоттир в своем Twiter.
"Сегодня мои мысли о жертвах и их семьях в Эль-Пасо и Дейтоне", - добавила она.
Стрельба произошла в районе Орегон в Дейтоне в воскресенье. В результате десять человек, включая нападавшего, погибли, еще 16 пострадали. На месте инцидента работают сотрудники ФБР.
Это второй подобный инцидент в США за выходные - в субботу стрельба в торговом центре в городе Эль-Пасо на западе Техаса унесла жизни 20 человек, число раненых составляет 26. Многие из них в тяжёлом состоянии.
Полиция на месте преступления
Вчера, 12:03
Случаи гибели людей при стрельбе в общественных местах в США в 2019 году
282110
Обсудить 2
ОБСЕСШАВ мире
Рекомендуем
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Эксперт уверен, что призывавших к насилию над детьми силовиков надо найти
РИА
Новости
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
В Огайо приспустят флаги в память о жертвах стрельбы в Дейтоне
Евгений Бунимович
Бунимович призвал к диалогу с детьми, чтобы уберечь их от незаконных акций
Представители инспекции ОБСЕ осматривают территорию Донецкой фильтровальной станции после обстрела
Силовики глушат беспилотники ОБСЕ у линии соприкосновения, заявили в ДНР
Лента
новостей
Жители отдыхают на Пушкинской набережной в Парке Горького в Москве
Врач рассказал о работе павильонов "Здоровая Москва"
Премьер-министр Пакистана Имран Хан
Глава Пакистана призвал Трампа выступить посредником в переговорах с Индией
Девочка плачет
Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Первая леди Сирии Асма аль-Асад
Супруга президента Сирии Асма Асад вылечилась от рака
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
Полиция установила личность стрелка в Огайо
Сотрудники полиции и участник митинга за честные выборы на площади Ленина в Санкт-Петербурге. 3 августа 2019
Силовики ответили на угрозы участников незаконных акций в адрес детей
Полиция на месте преступления
Трамп отметил быструю реакцию правоохранителей на стрельбу в Техасе и Огайо
Место преступления в США
В результате стрельбы в Чикаго пострадали семь человек
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
Сестру стрелка в Дейтоне нашли среди убитых
Лесные пожары в Красноярском крае
Авиация Минобороны потушила 753 тысячи гектаров горящего леса в Сибири
Здание Министерства иностранных дел России
Россия обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
01:04Друзья Вилли Токарева в США рассказали, каким они запомнили музыканта
00:56СК начал проверку после гибели зацепера на крыше поезда Петербург – Москва
00:52Стрелок из Огайо приобрел винтовку в интернете
00:33Эксперты: 20% работников образования в РФ получают менее 15 тысяч рублей
00:32Исследование: лишь 12% россиян получают зарплату больше 75 тысяч рублей
00:24"Аэрофлот" 5 и 6 августа отменит рейсы в Лондон из-за забастовки в Хитроу
00:21"Сапсан" сообщением Петербург – Москва задержали из-за гибели зацепера
00:13Трамп провел переговоры с главами минюста и ФБР из-за стрельбы на выходных
00:04Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз
23:55В Каире начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
23:39Во Вьетнаме во время наводнения погибли пять человек, 14 пропали без вести
23:35При стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев
23:32В Боснии напомнили о роли Запада в изгнании сербов из Хорватии
23:08В Афганистане произошло землетрясение
23:06Глава СПЦ призвал Католическую церковь осудить преступления над сербами
23:06Как в России отреагировали на заявление Помпео о "возврате" Крыма
23:06МИД предупредил россиян о приближении шторма к Японии и Южной Корее
23:00Резервный борт вылетел в Минводы, где экстренно сел самолет
22:58Задержанный в Иране танкер с контрабандным топливом принадлежал Ираку
Лента новостейМолния