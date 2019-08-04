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РИА Новости

Эксперт уверен, что призывавших к насилию над детьми силовиков надо найти

Вчера, 15:52
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Призывавших к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в поддержании правопорядка в Москве во время протестных несанкционированных мероприятий необходимо искать, заявил генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов.
Ранее несогласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Сотрудники полиции и участник митинга за честные выборы на площади Ленина в Санкт-Петербурге. 3 августа 2019
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Перед незаконной акцией в Москве в Сети появились угрозы в адрес силовиков
После этого один из пользователей сети под ником Макс Стеклов опубликовал в Twitter сообщение, в котором фактически призвал к насильственным действиям в отношении детей правоохранителей. Это вызвало резонанс среди пользователей соцсетей и ответную реакцию.
"Тех, кто конкретно стоит за такими вещами у нас, надо искать. Любые подобные угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов нужно незамедлительно и самым решительным образом пресекать", - сказал РИА Новости Михайлов.
© Аккаунт Макса Стеклова в TwitterСкриншот твита Макса Стеклова
Скриншот твита Макса Стеклова
© Аккаунт Макса Стеклова в Twitter
Скриншот твита Макса Стеклова
Он отметил, что "здесь мы однозначно имеем дело с эскалацией насилия со стороны тех, кто распространяет такие призывы".
"Поэтому такие факты надо рассматривать в уголовно-процессуальном ключе. На мой взгляд, здесь имеется полный состав преступления - а именно, пропаганда насилия и угроза жизни и здоровью людей", - сказал Михайлов.
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МоскваОбщество
Популярные комментарии
их не просто надо найти, но и показательно пересажать, чтобы другим неповадно было
4 августа, 15:54
Сергей Рябенко
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