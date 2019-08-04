Эксперт уверен, что призывавших к насилию над детьми силовиков надо найти

Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Призывавших к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в поддержании правопорядка в Москве во время протестных несанкционированных мероприятий необходимо искать, заявил генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов.

Ранее несогласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

После этого один из пользователей сети под ником Макс Стеклов опубликовал в Twitter сообщение, в котором фактически призвал к насильственным действиям в отношении детей правоохранителей. Это вызвало резонанс среди пользователей соцсетей и ответную реакцию.

"Тех, кто конкретно стоит за такими вещами у нас, надо искать. Любые подобные угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов нужно незамедлительно и самым решительным образом пресекать", - сказал РИА Новости Михайлов.

Он отметил, что "здесь мы однозначно имеем дело с эскалацией насилия со стороны тех, кто распространяет такие призывы".