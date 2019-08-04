Супруга президента Сирии Асма Асад вылечилась от рака

БЕЙРУТ, 4 авг — РИА Новости. Жена сирийского лидера Башара Асада — Асма Асад победила онкологическую болезнь после года лечения, сообщает пресс-служба президентского дворца.

"После окончания пути по борьбе с раком, который она начала год назад со всеми силами и верой, руководство Сирии и сотрудники президентской канцелярии поздравляют госпожу Асму Асад с ее победой над болезнью", — написала пресс-служба в Telegram.

В ответ первая леди поблагодарила каждого сирийца, который ее поддерживал. Она пожелала выздоровления всем болеющим, а также мира и процветания Сирии "с Божьей помощью".