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РИА Новости

Супруга президента Сирии Асма Асад вылечилась от рака

Вчера, 15:44
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© AFP 2019 / Miguel MedinaПервая леди Сирии Асма аль-Асад
Первая леди Сирии Асма аль-Асад
© AFP 2019 / Miguel Medina
Первая леди Сирии Асма аль-Асад. Архивное фото
БЕЙРУТ, 4 авг — РИА Новости. Жена сирийского лидера Башара Асада — Асма Асад победила онкологическую болезнь после года лечения, сообщает пресс-служба президентского дворца.
"После окончания пути по борьбе с раком, который она начала год назад со всеми силами и верой, руководство Сирии и сотрудники президентской канцелярии поздравляют госпожу Асму Асад с ее победой над болезнью", — написала пресс-служба в Telegram.
Первая леди Сирии Асма аль-Асад с супругом Башаром Асадом
25 мая, 13:16
Поклонская назвала жену Асада образцом благородства среди первых леди мира
В ответ первая леди поблагодарила каждого сирийца, который ее поддерживал. Она пожелала выздоровления всем болеющим, а также мира и процветания Сирии "с Божьей помощью".
В августе 2018 года у Асмы Асад обнаружили злокачественную опухоль груди на ранней стадии. В конце января врачи провели успешную операцию по ее удалению.
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Асма АсадСирияВ мире
Популярные комментарии
Самая красивая из всех жён ныне действующих президентов. Желаю здоровья Асме, терпения и стойкости. Эта женщина вызывает огромное уважение и симпатию.
4 августа, 16:27
Колючка Избирательная
18100001
Бывают на свете чудеса. Уважение врачам и слова поддержки этой стойкой женщине. Хорошая новость.
4 августа, 16:13
Андрей
15510003
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