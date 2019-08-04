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РИА Новости

Трамп отметил быструю реакцию правоохранителей на стрельбу в Техасе и Огайо

Вчера, 15:35
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© AP Photo / John MinchilloПолиция на месте преступления
Полиция на месте преступления
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что правоохранительные органы оперативно отреагировали на стрельбу в Эль-Пасо в Техасе и в Дейтоне в Огайо.
"ФБР, местные и государственные правоохранительные органы вместе работают в Эль-Пасо и в Дейтоне, Огайо. Информация быстро появляется в Дейтоне. Много уже известно в Эль-Пасо. Правоохранительные органы действовали очень быстро в обоих случаях", - заявил Трамп в Twitter. "Боже, храни жителей Эль-Пасо в Техасе и Дейтона в Огайо", - добавил президент.
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В субботу стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса. В результате происшествия погибли 20 человек, число раненых составляет 26 человек. Многие из них в тяжёлом состоянии. По словам губернатора штата Техас Грега Эбботта, операция по задержанию мужчины, открывшего стрельбу, длилась 21 минуту.
Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, еще 26 пострадали. Полиция сообщила, что нейтрализовала стрелка менее чем за минуту.
Полиция на месте преступления
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Дональд ТрампОгайоСШАТехасВ мире
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